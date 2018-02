Artista constănţeană Lelia Rus Pîrvan expune în Italia

Artista constănțeană Lelia Rus Pîrvan expune în Italia

O artistă din județul Constanța își va expune lucrările de grafică, până la data de 15 martie, în Italia, în cadrul expoziției itinerante „Novas Formas“, la Palazzo De Petra, cea mai cunoscută clădire din orașul Castel di Sangro din Italia. Aceasta găzduiește Galeria Civică a Castelului, dedicată pictorului Teofilo Patini.Expoziția reunește lucrări ale artistei Lelia Rus Pîrvan și ale grupului M&P, alcătuit din Alessandro Monticelli și Claudio Pagone, iar curatorul expoziției este artistul Lino Alviani, originar din Castel di Sangro.Arta lui Lino Alviani își are back-ground-ul în cultura americană a anilor ‘60, în studiul atent al unor scriitori și poeți ca Jack Kerouac, William Burroughs, Allen Ginsberg,( artistul locuind o vreme la New York), dar și în filozofia orientală de tip zen, conceptualizarea și abstractizarea fiind astfel un demers firesc în elaborarea creațiilor sale.Având numeroase expoziții în Statele Unite ale Americii, Japonia, Taiwan, Franța, Olanda, Marea Britanie, Guatemala și Italia, el a devenit cunoscut și publicului constănțean, prin prezența lucrărilor sale în cadrul proiectului organizat de Muzeul de Artă Constanța anul trecut, respectiv „Drumul Exilului - Bimilenar Ovidiu”.Alessandro Monticelli și Claudio Pagone, originari din Sulmona, colaborează din 1999 și nu ezită să se dezvăluie, în continuare, ca o grupare artistică autentică și provocatoare.Constănțeanca Lelia Rus prezintă, în această expoziție, lucrări care au la bază frotage-ul, tehnică folosită în pictura suprarealistă, constând în obținerea prin apăsare a reliefurilor unor obiecte ce poartă adesea o semnificație, iar cele mai multe au fost realizate după soclul statuii lui Ovidius, soclu ce are gravat ceea ce s-ar putea numi testamentul spiritual al poetului exilat. De precizat că ceilalți doi artiști vor aduce în luna august a acestui an expoziția „Novas Formas” și la Constanța.