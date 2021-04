Artefacte dobrogene, expuse online de Muzeul de Istorie Constanța

„Aplicantul este municipalitatea Nessebar, din Bulgaria, care are ca parteneri Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa şi Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei din Chişinău, Republica Moldova. Website-ul va funcţiona în limbile engleză, română şi bulgară pentru toate meniurile şi ecranele, având rolul de a promova proiectul, de a creşte vizibilitatea acestuia şi de a comunica grupurilor ţintă informaţii utile privind evoluţia lui. Ca atare, va fi dezvoltat treptat, pe toată perioada de implementare a proiectului”, a precizat Cristina Talmatchi, reprezentantul Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa.





Prin intermediul portalului vor fi diseminate, începând cu luna mai 2022, pe scară largă, informaţii privind patrimoniul arheologic, istoric şi cultural al regiunii de vest a Mării Negre. De altfel, obiectivul proiectului ARHICUP este promovarea turismului arheologico-cultural al regiunii, prin prezentarea bogatelor comori ale patrimoniului într-un mod coerent şi folosindu-se de tehnologii web avansate.





„Cu acest prilej, adresăm tuturor celor interesaţi, celor care consideră că deţin şi doresc să împartă cu publicul larg informaţii valoroase privind patrimoniul (hărţi vechi, volume şi studii, imagini), că suntem bucuroşi să colaborăm, diversitatea informaţiilor şi multitudinea acestora optimizând demersul nostru şi făcându-l atractiv pentru o plajă largă de turişti, a căror prezenţă sperăm să contribuie la revigorarea economică a spaţiului dobrogean”, a adăugat Cristina Talmatchi.





Mărturii istorice şi artefacte dobrogene şi din zona litoralului din Bulgaria vor fi expuse online, în perioada următoare, în cadrul unui proiect derulat de Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa. Site-ul www.arhicup.com este disponibil online, începând de săptămâna aceasta. Dezvoltarea acestuia a fost iniţiată prin proiectul „Black Sea Archaelogy, History and Culture Portal – ARHICUP”, finanţat prin programul „Joint Operational Programme for Cross-Border Cooperation under the European Neighborhood Instrument Black Sea Basin 2014 – 2020”, care se va derula până în iunie 2022.