Artefacte de o deosebită importanţă, la Muzeul de Istorie

Artefacte de o deosebită importanță, la Muzeul de Istorie

Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța (MINAC) adăpostește, la ora actuală, zeci de mii de piese, toate la fel de frumoase și cu o poveste interesantă în spate. Spre exemplu, vizitatorii care îi trec pragul pot admira și un artefact de o deosebită importanță pentru vestul Pontului Euxin în perioada romană timpurie. Inscripția în limba greacă a fost descoperită întâmplător în anul 2012, în comuna Săcele, și provine probabil de la Histria.Potrivit reprezentanților MINAC, decretul datează din timpul împăratului Tiberius, putând fi plasat mai exact între anii 18-19 p. Hr. Importanța textului constă, mai ales, în confirmarea unor informații transmise prin opera poetului Ovidius, exilat la Tomis.„Conținutul inscripției oferă suficient temei pentru afirmații referitoare la statutul atât de discutat al cetății Histria în perioada romană, dar și la instaurarea puterii romane în zona litorală a Dobrogei antice. Inscripția a fost prezentată pentru prima dată în cadrul congresului internațional «Interconectivity in the Mediterranean and Pontic World during the Hellenistic and Roman Periods», organizat la Constanța, în anul 2013, și a văzut lumina tiparului în actele acestei manifestări științifice, într-un articol semnat de cercetătoarele constănțene Maria Bărbulescu și Livia Buzoianu”, au explicat muzeografii constănțeni.Un alt exponat ce poate fi admirat este o amforă romană de tip sac, utilizată în transportul uleiului de măsline (sec. III - IV p. Chr.). Amfora, aflată într-o stare foarte bună de conservare, a fost descoperită în timpul unor prospecțiuni submarine la marginea platoului continental în largul Mării Negre, la adâncimea de 126 m.„Acest tip de amforă reprezintă o raritate pentru zona litoralului vest-pontic, foarte puține exemplare fiind descoperite până în prezent în formă întreagă”, au completat specialiștii MINAC.