Arta turcă, în dezbatere la Centrul Cultural „Yunus Emre“

În week-end-ul trecut, Centrul Cultural Turc „Yunus Emre” din Constanța a organizat un eveniment special, la care au participat invitați renumiți din Turcia, printre care prof. univ. dr. Iban Ozbececi - cu discurs despre arta turcă în trecut și prezent, și artistul de Ebru (pictură pe apă) Șule Bilge Ozbececi. Potrivit profesorului Iban Ozbececi, de-a lungul istoriei, ființa umană a fost caracterizată de căutarea frumosului, iar această căutare a exprimat-o prin operele de artă create. „Arta, care s-a dezvoltat în forme foarte diferite de la o civilizație la alta, are foarte multe definiții. Pentru noi, arta care este o formă de exprimare personală a felului de a fi reprezintă căutarea adevăratei esențe a obiectelor și transpunerea într-o formă ce poate fi percepută de cele cinci simțuri atunci când sunt reținute elemente ale aceste esențe”, a declarat profesorul Iban Ozbececi.Noțiunea de artă turcă reprezintă în viziunea profesorului artele ce au evoluat în cadrul societăților sau alianțelor politice descrise în istorie ca turci. Obiectele, descoperirile, manuscrisele și operele arhitectonice pe care le-au utilizat comunitățile care fac parte din această definiție constituie în totalitatea lor materia primă a artei turce. Profesorul este de părere că, datorită istoriei sale străvechi și a faptului că are o arie geografică extinsă care a influențat aproape toată lumea, arta turcă are un trecut grandios de mii de ani. Evenimentul a continuat cu maestrul Șule Bilge Ozbececi, care a lăsat toți participanții cu gura căscată prin talentul său de a cunoaște arta picturii pe apă. Copilul, în vârstă de șase ani, a pictat diferite peisaje cu numai o pensulă și puțină culoare într-o tavă plină cu apă. Rezultatul a fost excepțional, fără cuvinte. Institutul „Yunus Emre”, prin centrele sale culturale înființate în diferite țări, își propune să promoveze limba, istoria, artele și cultura turcă. Centrul înființat în Constanța, care are ca scop consolidarea relațiilor de prietenie dintre România și Turcia, dispune de mai multe săli de curs, de o bibliotecă și de o sală de conferințe și organizează diferite activități culturale și artistice cum ar fi: cursuri de limba turcă, cursuri de arte, concerte, conferințe și diferite expoziții.