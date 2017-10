Arta feminină contemporană, la înălţime

Arta feminină contemporană, la înălțime

Expoziția Internațională a Femeilor Creatoare „Poduri europene” va putea fi admirată la Muzeul de Artă din Constanța, până pe 5 iulie. Alcătuită din lucrări de pictură și de sculptură, expoziția este rezultatul taberei de creație cu același nume, care se organizează an de an la Eforie Sud. Este al cincilea an în care artiști din întreaga țară, dar și din străinătate expun pe simezele Muzeului de Artă din Constanța. Și două artiste de la malul mării, Eugenia Leca Botezatu și Lelia Rus Pîrvan, au expus. Acestora li s-au alăturat artiști din Tulcea, Cluj, Iași, București, Bacău și Arad.„Podul” creat de Karin Bohrmann Roth, peste care trec siluete din bronz, reprezintă una din atracțiile expoziției.Doina Păuleanu, directorul Muzeului de Artă din Constanța, a declarat că această expoziție de artă feminină contemporană „Poduri europene” este organizată de Asociația Femeilor Creatoare în Arta Plastică, reprezentată de artista Rodica Xenia Constantin - prezentă în expoziție cu un autoportret Fildas Art.