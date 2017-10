Artă abstractă în slujba turismului

Sâmbătă, 7 februarie, a avut loc, la Muzeul de Artă Constanța, vernisajul expoziției de pictură intitulată „Fragmente”, a artistei constănțene Anca Floriana Deaconu. Este a doua expoziție personală a Ancăi Deaconu la Muzeul de Artă, după cea de anul trecut, intitulată „Peisaj după peisaj”. La eveniment a luat parte un public numeros, format din artiști constănțeni și iubitori ai frumosului. Directorul muzeului, Doina Păuleanu, a prezentat expoziția: „Anca Deaconu a avut ultima expoziție personală tot în Constanța, în luna aprilie, înainte expunând la București, la Galeria Orizont. Nu foarte des are prilejul un artist să facă o incursiune pe orizontală pe care o reprezintă orice expoziție și mai ales nu are prilejul ca anual să aibă o creație într-atât de unitară și coerentă încât să poată fi prezentată publicului ca o etapă de gândire, de simțire, ca o etapă de investigare și, iată, ca o etapă distinctă din creația sa”. „Priveam retrospectiv la expoziția «Peisaj dincolo de peisaj» în care Anca Deaconu își enunța cumva programul pe care avea să evolueze cel puțin o perioadă și era acela de a descoperi, dincolo de genul pe care îl investighează, și anume peisajul, nu numai o stare de suflet, așa cum făceau artiști din secolul XIX, dar și o stare de spirit. Cu alte cuvinte, de a vedea ce se ascunde dincolo de o realitate, de a încerca să afli dublul acesteia, ideile esențiale, ceea ce reușești să scoți din punct de vedere conceptual și ideatic ca o constantă a unui peisaj. În această expoziție, iată, Anca Deaconu pornește tot de la peisaj. Și cred că acesta este domeniul pe care îl investighează acum. Sigur, cu posibilități de extindere asupra unor alte domenii sau altor genuri ale artei, după cum se poate extinde și asupra unor specii ale peisajului ca gen în sine” a mai spus celor prezenți directorul muzeului. Gina Comănescu, reprezentant al hotelului „Vega”, din stațiunea Mamaia, a vorbit și ea despre tablourile expuse și despre proiectul din care ele fac parte: „Acum doi ani și aproape jumătate când s-a pornit la restaurarea și reclasificarea hotelului, am dorit să creăm ceva special, atât din punct de vedere artistic, cât și al designului interior și am mers pe două concepte îngemănate: acela de feng shui în armonia interioară și pe decorațiunile realizate de artiști plastici dobrogeni. Am luat în această echipă pe doamna Anca Deaconu, care a realizat tot ce a însemnat pictură postmodernistă, pe soțul ei, care a realizat toate elementele de mozaic de tip roman”. Ideea de bază a seriei de picturi a fost înfățișarea elementelor primordiale: aer, apă, foc și pământ. „Aici este zona aer” a atras atenția celor prezenți Comănescu, făcând referire la sala în care avea loc vernisajul. „Tot ce se vede în jurul dumneavoastră înseamnă plutire și se regăsește, ca design și decorațiune, pe ultimul nivel al hotelului. În saloanele următoare veți găsi teme din structura de pământ, structura de foc și apă. Cred că artiștii participanți la proiect au împlinit un concept, acela de un hotel într-un muzeu sau de un muzeu într-un hotel”.