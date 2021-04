Aripi în soare. Expoziţie cu lucrări realizate de elevi, la Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii

„Pentru că Pământul şi ecosistemele sale ne oferă viaţă şi mijloace de subzistenţă, iar păsările sunt parte a biodiversităţii acestor ecosisteme, în acest an am dedicat expoziţia «Aripi în soare» acestor două evenimente. Expoziţia prezintă lucrări de pictură, grafică dar şi lucrări realizate digital, pe tableta grafică de către elevii Şcolii Gimnaziale nr. 38 «Dimitrie Cantemir» şi elevii Liceului Teoretic «George Călinescu» din Constanţa sub îndrumarea prof. Bogdan Ene, căruia i s-au alăturat, de această dată, şi învăţătoare Simona Holubeanu, Chemal Fatma, Alina Stan şi Claudia Cârstocea”, explică directorul complexului, dr. Adrian Bîlbă.





Astfel, până la finele lunii aprilie, sunt expuse, online, pe pagina de Facebook a Delfinariului Constanţa , câte un segment din aceste lucrări. „Nu suntem la prima colaborare de acest gen cu elevii celor două instituţii, coordonaţi de prof. Bogdan Ene, dar de această dată am avut o surpriză plăcută când am văzut numărul neaşteptat de mare al elevilor participanţi. Vă invităm să vizitaţi această expoziţie şi să vă bucuraţi de culorile şi căldura care însoţesc lucrările. În această oază de culoare veţi putea vedea zborul, cântecul şi frumusețea păsărilor prin ochii copiilor, ferestre ale sufletului de copil care iubeşte natura”, transmite directorul Adrian Bîlbă.





Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii marchează, în luna aprilie, prin activităţi cultural-educative două evenimente importante Ziua Internaţională a Păsărilor (1 aprilie) şi Ziua Pământului (22 aprilie).