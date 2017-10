Arhiva de Aur "Cuget Liber". Mari profesori - Marin Mincu, geniul incompatibil cu "mediocritatea" de la "Ovidius"

5

Mistere

E un mister cum de nu vedeti ca universitatea a luat-o la vale de cand profesorul Mincu nu mai este deloc prin preajma... A investit multa incredere in cei care pe i-a adus la facultate, o incredere oarba, caci unii aveau sa-l tradeze mai tarziu! Cititi in "Balul pufuletilor" si va veti cruci. Se explica atunci de ce in istoria oficiala a facultatii este pomenit doar in treacat, nu? Profesorul Mincu era intrasigent, da, si avea standarde occidentale, chiar daca maniera in care isi manifesta indignarea era aproape la fel de balcanica precum metehnele carora li se opunea (plagiatul, manipularea notelor etc.). Exista de-atunci multa coruptie, dar ar fi putut sa o controleze daca ar fi fost mai multi oameni ca el in functiile de putere! N-a fost sa fie, mare pierdere pentru Constanta... dar sa nu ne miram astazi ca DNA-ul ne da tarcoale! Nici studentul sau, regretatul Mircea Tuglea, nu a avut o soarta mai buna in perioada scurta de timp in care i-a fost permis sa fie asistent, fara a fi tratat cu respectul cuvenit. Asta sa fie invatatura de minte pentru oamenii de cultura integri care au mai ramas in Constanta! Tinerii talentati au fugit in alte parti, la Ovidius nu ii asteapta nimic de bun augur.

