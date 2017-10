Arhiva de Aur "Cuget Liber". Constanţa anilor 80, ce oraş frumos am avut!

4

Inainte ! Ca inainte era mai bine.

Ce coincidenta. In ziua de azi tot in frig stau ca nu am bani de centrala pe gaz (6000 lei minim) Frigiderul e gol ca nu am bani destui sa il umplu (facturi si rate) iar de tv tot doua ore stau caci dupa 12 ore la munca la negru nu am timp decat sa dorm. Si alta coincidenta alimentez masina cu maxim 20L/luna motorina ca nah...si aia s-a scumpit si pe langa asta traiesc intr-un oras murdar, nesigur fara spatii verzi si cu gandul ca pot fi concediat oricand. Deci draga okila din punctul meu de vedere singurul dobitoc de aici esti tu !