Arhiepiscopul Tomisului: „Preotul Valeriu Roman s-a spovedit şi poate sluji în continuare“

5

piatra...

Cine se crede fara de pacat, sa arunce primul piatra! Sa nu uitam ca si preotii sunt si ei oameni, deci supusi greselilor si pacatului, chiar mai ispititi decat mirenii de rand. Daca a gresit in fata legii, o sa plateasca conform legii. Daca, insa, a cazut in pacatul betiei, cu vointa, rugaciune, post, canon, poate fi slujitor al Bisericii in continuare. Cei care va dati cu parerea, inainte sa judecati si sa osanditi, cititi si mai mergeti si pe la Biserica. Dumnezeu este rabdator cu noi toti si oricat am gresi, daca ne caim si ne intoarcem la credinta, daca alegem smerenia, cinstea, milostenia, calea Domnului, vom fi mantuiti. Asa si preotii... Si ei poate pacatuiesc, poate gresesc, poate cad intr-un viciu...dar nu avem dreptul sa-i judecam. JUDECATORUL nostru al tuturor este UNUL si numai Acela ne va judeca pe toti!