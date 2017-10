Arheologie cu tehnologii de ultimă generaţie la muzeul constănţean de istorie

Arheologie cu tehnologii de ultimă generație la muzeul constănțean de istorie

Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța a găzduit, ieri, două evenimente foarte importante pentru această instituție emblematică a Constanței. În holul muzeului a avut loc lansarea anuarului „Pontica 42", însoțit de un Supplementum, ce conține lucrările Conferinței internaționale PONTIC GREY WARES desfășura-te la București și Constanța în octombrie 2008, precum și a volumului „Synergia pontica & aegeo-anatolica“, semnat de cercetătorii Pierre Dupont (Lyon) și Vasilica Lungu (București). De asemenea, în colaborare cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică INOE 2000 din București, a fost inaugurată expoziția „PRO OPPIDO CERTO”. S.O.S. MONU-MENTE ARHEOLOGICE ÎN PERICOL!, care poate fi vizitată până pe 2 mai. Expoziția este concepută de specialiștii muzeului constănțean și cercetătorii INOE ca o colaborare interdisciplinară în vederea apărării și prezervării monumentelor istorice reprezentative pentru istoria dobrogeană. Sunt prezentate metode de monitorizare a microclimatului, de scanare și reconstituire în tehnica 3D, care pot ajuta, deopotrivă, specialiștii și publicul să înțeleagă mai bine fenomenele istorice. Despre cel de-al doilea eveni-ment am stat de vorbă cu Roxana Răduvan, cercetător la Institutul Național de Optoelectronică, care ne-a vorbit despre riscul pe care această instituție și l-a asumat acum 15 ani de a merge pe o specializare cu totul aparte, cea de dezvoltare a unor metode și tehnici dedicate restaurării și conservării. „Fotonica este știința care se ocupă cu emiterea, modelarea și recepționarea radiației luminii. Este foarte frumos să știi că meseria ta presupune să stăpâ-nești năbădăioasa rază de laser sau lumină și s-o pui în slujba ta. Concret, ne ocupăm de curățarea laser, care s-a aplicat la două șantiere din București, respectiv la restaurarea bisericilor Doamnei și Stavropoleus, monumente foarte importante, din categoria A. Din 2004, de când am făcut primul șantier, România a intrat într-un circuit foarte onorant, fiind prima țară din Est în care această tehnologie a fost certificată. Suntem un grup astăzi aici care poate face analiză și investigare non-contact și non-invaziv cu răspuns în timp real. Cu alte cuvinte, de la distanță putem să vă spunem natura unui anumit tip de material utilizat, tipul de pigment și cartarea, contaminarea sau necontaminarea cu agenți chimici, biologici sau poluanți. De asemenea, realizăm reconstrucții digitale 3D cu acuratețe foarte mare. Ceea ce proiectăm noi este reprezentarea extrem de fidelă a materialului propriu-zis ca o fotografie, care poate să coboare până la rezoluții de 180 de micrometri”. Prin intermediul acestei tehnici au fost reproduse în miniatură încăperile monumentului de la Basarabi. Toate aceste informații sunt de natură să ajute vizitatorul, mai ales un cercetător în zona inscripțiilor sau când șantierele de restaurare nu se pot desfășura pe un anumit sezon. Surpriza de ieri a fost anunțarea primei investigații prin teleoperare. Posibilitatea de a prelua informații de la distanță, ca și cum ai fi acolo, dar via internet. Mai concret, un echipament se afla montat într-una din sălile Muzeului de Istorie, și recepționa informații de la Edificiul cu mozaic, unde se afla al doilea laborator, cotat foarte bine la nivel mondial. Din nefericire, în România se știe foarte puțin despre aceste lucruri.