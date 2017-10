Ardelenii din Constanţa au sărbătorit Crăciunul

Ardelenii din Constanța au sărbătorit Crăciunul

Membrii Clubului Ardelenilor din Constanța s-au distrat, sâmbătă, la tradiționala petrecere de Crăciun. Evenimentul a avut loc la restaurantul „Bulevard” din Constanța și a adunat la un loc peste 125 de persoane. Ca o noutate, în acest an, ardelenii din Constanța au venit însoțiți și de copiii lor care s-au distrat la un loc cu părinții.Acțiunea a fost organizată de președintele Clubului Arde-lenilor din Constanța, medicul Ildiko Toldișan cu ajutorul celorlalți membrii.Atmosfera a fost întreținută de cântăreața Rodica Pop Seling, alături de trupa sa din Sălaj.Pe parcursul întâlnirii, organizatorii au pregătit mai multe surprize celor prezenți, astfel că membrii corului coordonat de preotul Anghel Dincu a smuls ropote de aplauze. O altă surpriză inedită a fost trupa de dansatori venită din comuna Albești.Și cum în Ardeal cel mai important obicei rămâne colin-datul, cei prezenți au fost în-cântați de mai multe cântece.Petrecerea a fost pe măsură, mesele fiind îmbelșugate cu diverse preparate culinare speci-fice ardelenești de unde nu au lipsit șunculița afumată, jumă-rile, caltaboșul, toba și ceapa roșie, dar și sărmăluțele cu mămăliguță, cârnații și friptura, toate stropite cu renumita palincă și vinul din Ardeal.„A fost o seară reușită. După cum știți, a devenit o tradiție ca, în fiecare an, de Paște și Crăciun, ardelenii din Constanța să se întâlnească și să petreacă. Noi nu am uitat de unde am ple-cat și ne face o deosebită plă-cere să petrecem împreună. Este o bucurie pentru noi că putem depăna amintiri, că putem rămâne uniți și că ne putem distra împreună. La fel ca și la întâlnirile anterioare, petrecerea a fost foarte frumoasă, iar servirea celor de la restaurantul Bulevard a fost minunată”, a spus Florica Mitu, una din arde-lencele din Constanța.