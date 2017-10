ARACIS autorizează filiala UMC din Kazahstan

În perioada 11-15 iulie, o comisie a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior a efectuat o vizită la sediul Caspian University of Technologies and Engineering named after Sh. Esenov din Aktau, Kazahstan, în cadrul căreia va funcționa filiala UMC. Scopul acestei vizite l-a constituit evaluarea celor două programe de studiu oferite de Universitatea Maritimă din Constanța studenților kazahi: Electromecanică Navală în limba engleză, respectiv Navigație și Transport Maritim și Fluvial în limba engleză.Comisia a fost coordonată de președintele ARACIS, prof. univ. dr. ing. Ioan Curtu, directorul de misiune a fost prof. univ. dr. ing. Simona Lache, ceilalți doi membri fiind prof. univ. dr. ing. Toader Munteanu și prof. univ. dr. ing. Romulus Lungu.În urma verificării și evaluării documentelor corespunzătoare celor două programe de studiu, comisia a hotărât autorizarea filialei Universității Maritime din Constanța din Aktau. Anul universitar 2012-2013 va începe la 1 septembrie 2012 și reprezintă un eveniment major în viața celor două universități.