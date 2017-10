Şapte elevi de la Şcoala "Ţiţeica", la o reuniune în Spania

Șapte elevi de la Școala "Țițeica", la o reuniune în Spania

În cadrul proiectului european Erasmus+ „Invaders - How they shaped the Europe of today”, ce se derulează în perioada septembrie 2014 - august 2017, la Școala Gimnazială nr. 30 „Gheorghe Țițeica”, șapte elevi ai claselor a VII-a A și a VII-a B, s-au aflat la Școala CEIP Gloria Fuertes din Cobisa (Spania), în care învață elevi cu vârste cuprinse între 3 și 12 ani.Având alături coordonatoarele de proiect, prof. Dorina Șacu, respectiv Cici-Corina Vlad, directorul adjunct al instituției, elevii constănțeni s-au întâlnit cu elevi ai școlilor din țările partenere în proiect, respectiv Irlanda, Anglia, Finlanda, Polonia, Spania, Italia și România.„Această experiență este foarte folositoare pentru viitoarele călătorii, deoarece vom ști la ce să ne așteptăm. Familia la care am stat a fost foarte primitoare și caldă. Mi-am dat seama de acest lucru de când ne-am întâlnit prima dată și ne-au așteptat cu postere cu numele nostru. M-am simțit incredibil acolo”, a mărturisit Andra Dobrin, una dintre elevele participante.Următoarea mobilitate cu elevi va avea loc în mai 2016, la Școala Gimnazială nr. 30 „Gheorghe Țițeica”, elevii așteptând-o cu maximum de interes, deoarece atunci își vor putea demonstra la rândul lor calitățile de gazde.