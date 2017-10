Apariţii editoriale în 2015

Apariții editoriale în 2015

Ştire online publicată Vineri, 09 Ianuarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Mircea Cărtărescu, Lucian Boia și Vladimir Tismăneanu, sunt câteva dintre numele ce promit apariții editoriale noi în acest an. Volumul „Scrisori pentru Vera", de Vladimir Nabokov, dar și o serie de romane politice - la 25 de ani de la abolirea sistemului comunist - se numără printre noutățile editoriale pregătite pentru anul 2015.Astfel, Humanitas împlinește 25 de ani de la înființare, în acest an, iar calendarul editurii se anunță "unul cu o configurație aparte, simbolică și aniversară". "Sărbătorim 25 de ani de la înființarea editurii Humanitas, așa încât tot ce vom face - cărțile, audiobook-urile și eBook-urile noi, lansările, concursurile, conferințele - totul va sta sub semnul acestei aniversări. Va fi un an în care, împreună cu autorii și cu cititorii noștri, vom povesti despre primul sfert de secol de cărți Humanitas (peste douăzeci de milioane!) și vom căuta să ducem povestea mai departe prin cărțile anului 2015", a declarat, pentru MEDIAFAX, Lidia Bodea, directorul general al editurii Humanitas.Și editura Polirom are o serie de surprize pregătite pentru anul 2015. Anul editorial 2015 este al romanului politic la editura Cartea Românească.