Apariţii editoriale

Apariții editoriale

Ştire online publicată Marţi, 16 Martie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

// Editura Humanitas: „Gramatica fanteziei. Introducere în arta de a născoci povești”, Gianni Rodari Gianni Rodari (1920-1980), scriitor și jurnalist italian, a fost unul dintre cei mai importanți autori de cărți pentru copii din secolul XX. În 1970 i-a fost acordat Premiul Hans Christian Andersen, cunoscut și sub numele de „Micul Premiu Nobel”. Autorul își argumentează astfel demersul: „Într-o zi, în «Fragmentele» lui Novalis, am găsit o cugetare care spune: «Dacă am avea și o Fantastică, așa cum avem o Logică, ar însemna că s-a descoperit arta descoperirii. «Gramatica fanteziei» poate fi la fel de utilă tuturor celor ce cred că e nevoie ca imaginația să joace un rol în educație; tuturor celor care au încredere în capacitatea creatoare a copilului; celor care știu ce valoare eliberatoare poate avea cuvântul. «Toți oamenii să folosească cuvintele în toate modurile» mi se pare un bun motto, cu frumoasă rezonanță democratică. Nu pentru ca toți să devină artiști, ci pentru ca nimeni să nu fie sclav”. // Editura Polirom: „Fantoma iese din scenă”, Philip Roth Cu acest nou roman, apărut în Statele Unite în 2007, Philip Roth revine la unul din personajele lui favorite, scriitorul Nathan Zuckerman, naratorul și protagonistul cărții. După o recluziune autoimpusă de 11 ani într-o zonă muntoasă unde trăia ferit de zarva lumii, Zuckerman revine în New York pentru o operație chirurgicală minoră. Numai că, odată întors în orașul tinereții sale, vede cum trecutul și prezentul năvălesc peste el. Cele trei fire narative, semnificând moartea, iubirea și scrisul, se împletesc într-o poveste captivantă, conturată de mâna sigură a unuia dintre marii scriitori contemporani ai planetei.