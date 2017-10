Apariţii editoriale

Apariții editoriale

Ştire online publicată Sâmbătă, 21 Februarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

„Proba mierii”, de Salwa al Neimi, editura Trei În 2007, Editura Riad El-Rayyes din Beirut a publicat „Proba mierii”, un roman erotic scris în limba arabă. Cartea a fost considerată un fenomen fără precedent în țările islamice și a creat un adevărat șoc în presă și în rândul publicului. Scrisă cu mult umor și voluptate, „Proba mierii” este o poveste senzuală care combină cu subtilitate mărturisiri ale autoarei, fragmente vechi de texte erotice aparținând tradiției uitate a literaturii clasice arabe și istorii despre aventurile amoroase ale unor femei din zilele noastre ce trăiesc sub sceptrul mentalității musulmane. Salwa Al Neimi s-a născut la Damasc, iar în anii ’70 s-a mutat la Paris pentru a-și completa studiile în literatură arabă și teatru. În 1980 publică primul volum de poeme, în scurt timp devenind, prin articolele sale, o prezență apreciată în presa arabă. În 1994, publică primul volum de proză scurtă, urmat în 1996 și 1999 de două colecții de poezie. În prezent, trăiește la Paris unde lucrează ca ofițer de presă pentru Institut du Monde Arabe. „Stiluri nevrotice”, de David Shapiro, editura Trei Atuul principal al acestei cărți îl constituie preocuparea pentru modurile generale de funcționare psihică definitorii pentru fiecare „condiție nevrotică”, numite stiluri nevrotice. Sunt avute în vedere cogniția (gândire și percepție), trăirea emoției, a experienței subiective, precum și modalitățile de acțiune caracteristice obsesiv-impulsivului, paranoidului, istericului și impulsivului. Dinamica pulsiunilor și a apărărilor este înglobată în perspectiva mai largă a funcționării minții ca întreg. David Shapiro, psiholog și psiho-terapeut, a condus în perioada 1953-1960 Austen Riggs Center, una dintre cele mai eficiente clinici pentru tratamentul persoanelor cu tulburări psihice grave. Este profesor de psihologie la New School for Social Research (New York). A dedicat mai multe cărți psihopatologiei caracterului.