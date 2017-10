Apariţii editoriale

Apariții editoriale

Ştire online publicată Sâmbătă, 07 Februarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

# „Codul samuraiului”, Taira Shigesuke, editura Humanitas „Codul samuraiului”, al cărui titlu japonez, „Bushido Shoshinshu”, înseamnă Bushido pentru începători, a fost scris în urmă cu peste 300 de ani de învățătorul confucianist și expertul militar Taira Shigesuke. El dorea să le ofere războinicilor instrucțiuni practice și morale, înfățișând standardele de comportament tipice pentru Bushido („Calea războinicului”). Toate aspectele vieții - responsabilitățile personale, îndatoririle publice, relațiile de familie, educația, finanțele etc. - sunt tratate din această perspectivă. Principiile enunțate în Codul samuraiului continuă să modeleze societatea japoneză modernă și fascinează întreaga planetă. Narațiunea clară și accesibilă a traducătorului Thomas Cleary și desenele evocatoare ale lui Oscar Ratti fac din această carte un manual indispensabil deopotrivă șefilor de corporații, iubitorilor culturii asiatice și practicanților artelor marțiale. # „Fete”, Nic Kelman, editura Trei „Fete” este o călătorie în cele mai ascunse cotloane ale dorinței masculine. O poveste despre bărbați prinși în capcana propriei lor puteri. Despre cei care sacrifică tot pentru a atinge culmile succesului și care sfârșesc prin a-și pierde sufletele. Care nu se regăsesc decât trăind indirect și obsesiv prin femei mult mai tinere decât ei. Romanul conține mărturisiri pe care bărbații nu le pot face cu ușurință și care, exprimate direct, devin șocante pentru orice cititor. „Scriind această carte mi-am dat seama că psihologia masculină riscă să alunece în două tipuri de capcane: teama față de ceea ce gândesc ceilalți despre tine (în special ceilalți bărbați) și frica de a pierde controlul asupra propriei tale vieți. Fete este o carte despre ce se întâmplă atunci când noi, bărbații, dăm frâu liber acestor obsesii.” Nic Kelman „Un portret tulburător și complex al bărbaților în a căror percepție sexul cu femei tinere devine un soi de ritual de reîntinerire.” The New York Times Book Review.