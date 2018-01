Anunț de ultima oră despre salariile profesorilor. "S-a întârziat nepermis de mult"

Ştire online publicată Luni, 22 Ianuarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Ministrul Educației, Liviu Pop, a declarat luni, la Târgu-Jiu, că joi va fi dată Hotărârea de Guvern care va reglementa toate sporurile în sistemul de învățământ preuniversitar.Pop a precizat că, din datele pe care le are în acest moment, există toate avizele pentru respectiva reglementare, punctând totodată faptul că s-a întârziat nepermis de mult această hotărâre.Declarațiile sale au venit în contextul în care mai mulți directori de școli și dascăli din județul Gorj au înaintat câteva memorii către Ministerul Educației prin care reclamau faptul că inspectorul școlar general, Ion Ișfan, a refuzat să le mai acorde sporul de calculator, pe motiv că este ilegal.'Discuții pe tema sporului pentru condiții vătămătoare, noi avem pregătită Hotărârea de Guvern în baza legii salarizării unitare, Ministerul Educației Naționale trebuie să elaboreze această Hotărâre de Guvern care prevede clar care sunt sporurile în învățământul preuniversitar. S-a întârziat această HG nepermis de mult și nu din cauza Ministerului Educației Naționale, ci poate la comun cu Ministerul de Finanțe și Ministerul Muncii. Din datele mele, avem toate avizele și joi vom avea HG care reglementează toate sporurile în sistemul de învățământul preuniversitar. (...) Memoriile primite de la Gorj și alte județe sunt în verificare. Au fost mai multe memorii. Problema sporului de calculator a fost la Gorj și în două inspectorate din Capitală. Răspunsurile vor veni de la directorii din minister, nu de la mine. Unii au primit răspuns la memorii, unii nu. (...) Dacă avem calculatoare care afectează salariații este obligația angajatorului să schimbe calculatoarele. În HG vor fi prevăzute toate condițiile de acordare a sporurilor. Legat de sporurile pentru performanță, avem alte mecanisme de recunoaștere; gradația de merit - aici trebuie să ne aplecăm atenția mult mai mult', a spus Pop.De asemenea, el a afirmat că în situația în care se dovedește, în urma verificărilor Curții de Conturi, că anumiți angajați din sistemul de învățământ au încasat sporuri ilegale, banii respectivi se pot restitui, dar actul normativ care va fi adoptat în această săptămână nu prevede aplicarea măsurilor retroactive în astfel de situații.'Actul normativ nu poate prevede măsuri retroactive, doar dacă anumite unități școlare vor fi verificate de către Curtea de Conturi și se constată că, în urma verificărilor, anumiți angajați din sistemul de învățământ au dobândit sporurile ilegale, atunci se pot restitui banii. Noi nu avem atribut astăzi ca să spunem că s-au dat niște bani conform legii', a mai spus Liviu Pop.El a precizat că, în acest an, Ministerul Educației are cel mai mare buget din ultimii 100 de ani, respectiv 7 miliarde de euro.'În 14 februarie, când se dau salariile, vrem să dăm și voucherele de vacanță, avem alocați 390 de milioane de lei. Sau în 14 martie, în funcție de cum se organizează fiecare unitate școlară. (...) Nu avem probleme financiare la Ministerul Educației în ceea ce privește drepturile salariale. Avem cel mai mare buget al Educației din ultimii 100 de ani, 7 miliarde de euro intră anul acesta direct și indirect în educația din România. Intră 7 miliarde de euro pentru 3 milioane de copii și vreo 600.000 de studenți (...) Creșterile salariale vor fi mai mari decât cele menționate în programul de guvernare. O să avem creșterea din martie și e posibil și ca pe final de an să mai luăm ceva. Oricum, HG cu sporurile și creșterea din martie va aduce un plus valoare. Această creștere de 20-25% pe care o acordăm profesorilor să se reflecte și în actul de predare', a mai punctat ministrul Pop, potrivit Agerpres.