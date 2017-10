Anul trecut Constanţa n-avea cinematografe…

Anul trecut Constanța n-avea cinematografe…

Dinu Tănase, producătorul festivalului declara pentru „Cuget Liber“: „A fost propunerea organizatorilor (Consiliul Județean Constanța - n.r.). A fost dorința lor de a reînvia, ca pe vremuri, un festival de film la Mamaia, ceea ce mi se pare absolut firesc. Am zis DA! deoarece am crezut că, în plin sezon, afluența spre film a turiștilor va fi mai mare, pentru că sunt în vacanță și vor să vadă un film. La care se adaugă acest an 2007 extraordinar pentru filmul românesc, deci toate premisele erau să fie bine. Însă am descoperit că nu prea avem unde să desfășurăm un festival. Am depășit handicapul unei mari brambureli de turiști, lume, evenimente mondene. Însă handicapul de care ne-am lovit a fost condiția tehnică a festivalului. Dacă de proiecția la Teatrul de vară ne-am ocupat singuri, aducând un proiector performant de la București, grădina privată „Albatros“ ne-a rezervat mari probleme. În momentul în care am încheiat contract cu ei nu ni s-a spus că în două din seri vor avea loc spectacole de manele cu sala plină, care ne-au determinat să începem proiecția la ora 23.15. Ca să nu mai spun că aparatul lor de proiecție este unul dintre cele mai proaste din țară. Iar rezerva în caz de vreme rea, și anume cinema Studio a exemplificat proverbul: pe-afară-i spoit gardul, înăuntru - leopardul, dar leopardul a năpârlit de tot și s-a defectat aparatul de proiecție chiar în timpul vizionării și a trebuit să anulăm proiecția. În momentul acesta mă repet cu ce am mai zis și zilele trecute, Constanța a rămas fără nici un cinematograf, ceea ce este inadmisibil, în anul 2007, când Constanța este al doilea oraș din țară, este într-un punct fierbinte al litoralului. Au fost străini care au vrut să vadă anumite filme din festival”.