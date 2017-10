Ansambluri din toată ţara au dansat şi au cântat „De dragoste, de neam, de ţară“

Ansambluri din toată țara au dansat și au cântat „De dragoste, de neam, de țară“

Casa de Cultură Constanța a găzduit, în perioada 21-22 ianuarie, Festivalul Național Multicultural „De dragoste, de neam, de țară”, un eveniment care își propune să readucă în atenție valorile autohtone, organizatorii încăpățânându-se ca acestea să nu cadă în nebuloasa uitării. Evenimentul a debutat cu momentele pregătite de ansamblurile folclorice: „Câmpia Română” din cadrul Casei de Cultură a Sindicatelor Alexandria, „Plaiuri argeșene”, a Casei de Cultură Pitești, „Doina Dobrogei”, a Casei de Cultură Medgidia și „Chindia”, din cadrul Casei de Cultură a Sindicatelor Ploiești. De ase-menea, i-am putut urmări și pe interpreții grupului vocal bărbătesc „Doruri musce-lene” din cadrul Casei de Cultură Câmpulung. În prima seară de festival, Gheorghe Ungureanu, directorul Casei de Cultură Constanța, a propus un moment de reculegere în memoria actorului Vasile Cojocaru, care, cu o zi în urmă, trecuse în lumea celor drepți. Un mare succes la public a avut ansamblul Casei de Cultură din Ploiești, „Chindia”, condus de coregraful Con-stantin Dogaru, formația remarcându-se prin sincronizarea și energia cu care a evoluat. Un ansamblu profesionist, care își datorează succesul ambiției lui Ioan Bălcinoiu, director de 38 de ani al Casei de Cultură din Ploiești, de a păstra viu folclorul românesc, cu atât mai mult cu cât formația are în spate o istorie de 63 de ani. Ioan Bălcinoiu ne-a vorbit, la finalul primei seri de festival, despre ansamblul „Chindia”: „În colectiv avem studenți, funcționari, oameni care și-au găsit o bună modalitate de petrecere a timpului liber, toți sunt prieteni, e un colectiv foarte bine sudat. Anul trecut, în Turcia au participat la un festival, unde au făcut o impresie extraordinară. Ansamblul a călătorit în toată Europa, are o activitate permanentă, cu două repetiții pe săptămână”. Membrii ansamblului „Chindia” au vârste cuprinse între 16 și 62 de ani. Seara a fost încheiată cu recitalul susținut de cântăreața de muzică populară Irina Loghin, care a inserat momente amuzante printre piese, spunând câteva bancuri foarte bune, spre deliciul publicului. Gheorghe Ungureanu s-a ambiționat să aducă acest festival la Constanța, programat încă de anul trecut: „Pentru prima dată am unit sudul și estul la Constanța, în ciuda greutăților pe care le-am întâmpinat din cauza condițiilor meteorologice. Am vrut să fac acest festival înainte de Unirea Principatelor. Dumnezeu a fost de partea noastră, după cum ați văzut a ieșit și soarele. După sufletul omului!”. Festivalul „De dragoste, de neam, de țară” a fost organizat de Asociația Națională a Caselor de Cultură ale Sindicatelor din România, Casa de Cultură a Sindicatelor Constanța, Consiliul Județean și Primăria Constanța.