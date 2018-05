Ansamblul de la Cotovu- Hârșova va fi restaurat

Muzeografii și angajații Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța au participat, săptămâna aceasta, la un workshop din cadrul proiectului „A Cross Border in the shadow of history”, finanțat în cadrul Programului „INTERREG V= A Romania-Bulgaria”, pe tema „Dezvoltarea și promovarea unui produs turistic transfontalier- avantaje și provocări”.În acest proiect sunt implicați din partea României orașul Hârșova și Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, iar din partea Bulgariei –Municipalitatea Krushari și Muzeul Regional Dobrich. Obiectivele părții române în cadrul acestui proiect sunt: renovarea și restaurarea Ansamblului V. Cotovu din Hârșova – care urmează a găzdui un muzeu și o bibliotecă -, reabilitarea drumului de acces între Cetatea Carsium și Ansamblul V. Cotovu și, nu în ultimul rând, crearea unor trasee turistice care să pună în valoare obiectivele arheologice și istorice a celor două părți ale Dobrogei.Din partea MINAC, au participat: drd. Vitali Bodolică, dr. Lavinia Dumitrașcu, dr. Delia Cornea, contabil șef Adrian Filip și inspector achiziții Cătălin Cojocaru. Arheologul Vitali Bodolică a prezentat o propunere de rute turistice în zona românească a Dobrogei, iar „echipa” a participat activ la discuții referitoare la cerințele turismului actual și la modalitatea optimă de promovare a obiectivelor arheologice și istorice.