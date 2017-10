Aniversarea unui deceniu de la apariţia revistei EX PONTO

Aniversarea unui deceniu de la apariția revistei EX PONTO

Mâine, în sediul Bibliotecii Universitare, sala Bibliotecii Virtuale, Filiala Dobrogea a Uniunii Scriitorilor și Universitatea „Ovidius” din Constanța organizează aniversarea a 10 ani de la apariția primului număr al revistei EX PONTO.Moderatorii evenimentului pentru întâlnirea cu presa sunt: Angelo Mitchievici (Președintele USR, Filiala Dobrogea), Ovidiu Dunăreanu (Redactorul-șef al revistei Ex Ponto), Nicolae Rotund (Redactorul-șef adjunct al revistei Ex Ponto), Paul Prodan (Directorul editurii Ex Ponto).