Animaţia românească nu are promovare, public, dar nici şcoală

Animația românească nu are promovare, public, dar nici școală

Ştire online publicată Luni, 15 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Animația românească nu are public, nu este promovată, dar mai ales nu are profesioniști, pentru că nu există o școală „adevărată" în domeniu, au declarat, pentru NewsIn, animatori ce și-au înscris proiectele în festivalul Anim'est. Tudor Codreanu, animator și regizor secund la proiectului „Animat Planet Show", serial de animație difuzat la Antena 1, care are și două proiecte înscrise la Anim'est, crede că animația românească nu a mai avut succes de la Gopo încoace pentru că îi lipsesc banii, oamenii dispuși să investească în domeniu, și o școală „adevărată" de animație. „Ion Popescu Gopo (premiat la Cannes în 1957 pentru „Scurtă istorie" - n.r.) era deja cu vreo 30 de ani în urma americanilor, iar acum, noi, fără o școală adevărată de animație, suntem cu vreo 70 de ani în urma lor", a menționat Codreanu. „Cu restul Europei e cam la fel, și asta se simte în animațiile noastre pentru că majoritatea suntem autodidacți". Un alt tânăr care și-a înscris proiectul în festivalul de animație, Adrian Ichim, care încă nu lucrează în domeniu, dar își dorește o carieră în animație, a spus că animația din România a murit odată cu studioul Animafilm înființat de Gopo, ce urmează a fi privatizat, alături de Regia Autonomă a Distribuției și Exploatării Filmelor „RomâniaFilm" (RADEF) și studiourile cinematografice „Sahia Film" și „Rofilm", de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS). Sergiu Lupșe, în prezent freelancer pe diferite proiecte de gen, a spus că „animația din România mai are mult teren de acoperit în ceea ce privește diversitatea stilurilor de animație, de la cea clasică, la 3D, flash, stop motion. Se promovează foarte mult animația comercială, cu animale drăguțe și subiecte puerile, pentru a aduce un public cât mai mare în sălile de cinema". Înainte de 1989, studioul Animafilm al lui Gopo producea 60 de episoade de scurtmetraj și două lungmetraje pe an. În prezent, Animafilm produce „una, două reclame pe an", iar viitorul aparține animatorilor independenți.