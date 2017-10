Angela Gheorghiu: "Oamenii cred că sunt dificilă, dar cine nu este?"

Ştire online publicată Miercuri, 20 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Oricine dorește un rezultat bun trebuie să fie dificil, uneori, este de părere soprana de origine română, Angela Gheorghiu, într-un interviu pentru ziarul britanic The Guardian, preluat de Agerpres. Publicația informează că ea va cânta împreună cu Placido Domingo, la Arena O2 din Londra, vineri. ''Oamenii încă mai cred că sunt dificilă. Dar cine nu este așa? Balzac a fost dificil; Tolstoi a fost dificil; mama mea poate fi dificilă'', a declarat Gheorghiu atunci când a fost întrebată cum ar dori să rămână în amintirea oamenilor.Gheorghiu a apreciat că realizarea sa majoră a fost prima audiție la Londra, la Royal Opera House. ''Eram în ultimul an la Academia de Muzică din București. Am cântat pentru Peter Katona (directorul de casting): o arie franceză, și apoi o bucată din La Boheme. El m-a întrebat imediat: 'Vrei să cânți la Covent Garden?' I-am spus: desigur, acesta este motivul pentru care am venit aici'', a amintit ea.