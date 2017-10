Angajaţii Teatrului Naţional „Oleg Danovski“ nu primesc nici salarii, nici explicaţii

La un pas de a fi preluați de Ministerul Culturii,

Angajații Teatrului Național „Oleg Danovski“ nu primesc nici salarii, nici explicații

Deși au ieșit de sub autoritatea Consiliului Județean Constanța, angajații Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” (TNOB) nu și-au încheiat încă socotelile cu acesta, întrucât nu au primit banii de șomaj tehnic din luna iunie. Pentru prima lună a verii, pe carduri le-au fost virați doar 50 la sută din șomajul tehnic, și aceștia alocați în tranșe. Situația este cu atât mai gravă cu cât angajaților nu li se oferă vreo explicație pentru faptul că nu au primit cei 75 la sută din salariu prevăzuți de lege. În acest timp, angajații sunt trecuți pe lista neagră a băncilor, aflându-se în imposibilitatea de a-și plăti ratele, chiriile, unii dintre ei fiind nevoiți să trăiască la limita subzistenței. „Legea i-a scutit de plata contribuțiilor sociale, cu condiția să ne dea banii de șomaj tehnic, pe care însă nu vor să ni-i dea”, ne-a spus una dintre artistele aflate într-o astfel de situație. „Nu avem cu ce să ne deplasăm la teatru, ne împrumutăm unii de la alții, așa am ajuns”, adaugă aceasta. „De la Consiliu ni s-a zis că nu sunt bani. Fonduri sunt pentru Fundația Fantasio, pentru HCM, dar pentru salariile noastre nu”, ne-a spus baritonul Marius Eftimie, din cadrul TNOB. Săptămâna trecută, artiștii de la Operă s-au întors la serviciu, pentru repetiții la spectacolele „Soldățelul de plumb” și „Văduva veselă”, pe care le vor prezenta în afara orașului pe 15 și 18 septembrie. Repetițiile au avut loc miercuri, joi și vineri, zile pentru care artiștii trebuie să fie pontați, întrucât au efectuat ore de muncă. Pentru majoritatea angajaților, șomajul tehnic s-a încheiat pe 4 septembrie. Ei așteaptă, acum, disponibilizările, conform noii organigrame aprobate de Consiliul Județean în ședința din 23 august, în care s-a hotărât că vor rămâne 141 de angajați ai TNOB. Tot în ședința din 23 august, Consiliul Județean a aprobat transferul TNOB din subordinea sa în cea a Ministerului Culturii. Conform lui Radu Enache, consilierul ministrului Kelemen Hunor, este posibil ca, până pe 15 septembrie, hotărârea de guvern privind transferul teatrului să fie aprobată: „La minister s-a primit documentația de la Consiliul Județean Constanța, a fost dată hotărârea de guvern și se speră că până în 15 septembrie aceasta să fie aprobată”. Totodată, Kelemen Hunor intenționează să vină la Constanța, cu ocazia aprobării hotărârii de guvern: „Domnul ministru speră, de asemenea, că, odată cu ieșirea hotărârii de guvern, va face o vizită la Constanța să stea de vorbă și cu oamenii din teatru”, a declarat consilierul ministrului, pentru ziarul „Cuget Liber”. Artiștii sunt, însă, din ce în ce mai pesimiști privind soarta lor, având în vedere momentele neplăcute de care au parte încă din primele luni ale anului, când salariile au început să fie diminuate. „Vara asta ne bucuram că ne intrau pe carduri 2-3 milioane. Ne-au adus în pragul acesta, să ne pară bine că am luat 2 milioane din salariu”, mărturisește Marius Eftimie. Pentru a afla de ce angajații TNOB sunt în șomaj tehnic fără a fi plătiți, sau măcar dacă există o minimă posibilitate ca ei să-și primească banii aferenți lunilor iulie și august, precum și diferența pe luna iunie, i-am contactat pe reprezentanții Consiliului Județean, care, însă, pasează responsabilitatea de la unul la celălalt în această problemă. Astfel, vicepreședintele CJC, Cristian Darie, ne-a spus că nu are în atribuție teatrele, în timp ce Cristinel Dragomir, celălalt vicepreședinte, ne-a spus că nu cunoaște subiectul și că nu are cum să-și dea cu părerea. Cristian Zgabercea, consilier la cabinetul lui Nicușor Constan-tinescu, președintele CJC, ne-a recomandat să adresăm întrebarea celor care se ocupă de partea economică în cadrul Consiliului Județean: „Nu e treaba mea să dau răspunsuri pentru ei, o să se și supere pe mine. Dacă tot fac lucruri, să și răspundă pentru ele”. Urmându-i recoman-darea lui Cristian Zgabercea, l-am contactat telefonic pe Bogdan Dima, directorul Direcției Generale Buget-Finanțe din cadrul CJC, care, însă, nu a răspuns apelurilor noastre. Vom reveni cu informații pe baza acestui subiect în edițiile viitoare.