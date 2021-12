Angajații Ministerului Culturii: „Ne-am săturat de umilințe! Suntem la limita subzistenței”

Sindicatul Culturalia a transmis redacției „Cuget Liber” un comunicat prin care atrage atenția Guvernului că angajaţii Ministerului Culturii vor decide intrarea în grevă generală, dacă executivul nu va majora salariile, conform legii salarizării. „Salariaților din Cultură nu le-au mai fost crescute salariile de mai bine de trei ani. Astfel, ei au ajuns să câștige, în serviciile publice deconcentrate, până la 2.500 de lei pe lună.Dacă politica de absolută desconsiderare a resursei umane din domeniul culturii va continua, există posibilitatea radicalizării acţiunilor de protest, mergând până la blocarea activității și declanşarea grevei generale. Dorim să reamintim, pe această cale, guvernanţilor, că personalul din domeniul Culturii a fost neglijat și abandonat de-a lungul acestor ani.Angajații din Cultură trebuiau să beneficieze de salariile prevăzute de Legea-cadru nr. 153/2017 începând cu luna ianuarie 2018. Legea, deși injustă față de salariații din domeniul Culturii, a fost respectată și aplicată doar în 2018, 2019 și 2020. Apoi, Guvernele României au decis prorogarea acordării tranşelor de majorări salariale cuvenite de la 1 ianuarie 2021. Astfel, în prezent, personalul din domeniul Culturii se află în situaţia în care nu a mai beneficiat de nicio majorare salarială din luna ianuarie 2020 – dată la care i s-a acordat doar o tranșă de 1/4 din diferenţa dintre salariul de bază prevăzut de legea cadru pentru anul 2022.Sindicatul Culturalia va înainta un memoriu și Ministrului Culturii. Avem încredere că domnul ministru Lucian Romașcanu va face toate demersurile necesare pentru a îndrepta inechitățile din sectorul Cultură.Sindicatul Culturalia atrage atenţia că amânarea de două ori a majorărilor salariale pentru angajaţii din Cultură a dus la scăderea nivelului de trai al acestora sub limita de subzistenţă. Vorbim de salarii, în cadrul serviciilor publice deconcentrate, de până la 2500 lei / lună, cu mult sub nevoile unor angajați de bună credință, zilnic supuși presiunilor extraordinare prin natura muncii lor, care poartă pe umerii lor răspunderea protejării patrimoniului cultural, răspundere asumată prin STRATEGIA NAŢIONALĂ DE APĂRARE A ŢĂRII PENTRU PERIOADA 2020-2024.Amânarea de două ori a majorărilor salariale – coroborată cu creşterea galopantă a inflaţiei şi a preţurilor la combustibil, la energie electrică, gaze naturale şi alimente de bază – a condus la scăderea nivelului de trai, chiar sub limita de subzistenţă, pentru mulţi dintre aceştia. În acest moment nu mai acceptăm nicio îngheţare a salariilor! Ne-am săturat să fim sacrificaţi de fiecare dată când puterea politică își arată măsura lipsei de competență! Ne-am săturat de atâtea umilințe!Patrimoniul cultural reprezintă moştenirea istorică şi culturală a poporului român, cartea de identitate care ne identifică în marea de popoare. Abandonarea și pierderea acestuia va duce la dispariția patrimoniului cultural. O astfel de întâmplare nefericită este ireversibilă.Atragem atenția că pandemia este în plină desfășurare, și, în aceste condiții, situația socio-economică a angajaților din domeniul Culturii este din ce în ce mai precară. Angajații din cultură sunt afectați de lipsa resurselor și funcționează în continuare numai pe avarie cu un personal subdimensionat și epuizat, în condițiile în care în unele instituții există doar unul sau 2 angajați.Dacă Guvernul Ciucă decide să promoveze în continuare documente legislative care încalcă Legea salarizării bugetare, își asumă riscul adâncirii problemelor din domeniul Culturii și al patrimoniului cultural. De asemenea, metoda aleasă pentru promovarea acestora contravine total regulilor unui dialog social real.Discriminarea pe care riscați să o adânciți în rândul bugetarilor, diferențele salariale pe care le veți crea în rândul celor care ocupă funcții similare nu vor conduce decât spre un dezastru și mai mare.Guvernul trebuie să respecte Legea salarizării bugetare astfel cum a fost creată. Domnilor guvernanți, încercați să nu mai continuați cu aceste abuzuri în rândul salariaților, prin împărțirea discreționară a bugetului național!”.