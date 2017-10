Andronescu crede că meditaţiile sunt utile

Andronescu crede că meditațiile sunt utile

Ştire online publicată Joi, 24 Septembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

„Profesorii ar trebui să ofere meditații doar la școală, în cadrul programelor after-school, și contra cost’”, a spus ministrul Educației, Ecaterina Andronescu. „Noi am încercat să găsim o formulă alternativă pentru problema meditațiilor. Elevii pot rămâne în școală după terminarea orelor și, sub supravegherea profesorilor, să își pregătească orele pentru a doua zi. În felul acesta am putea găsi o formă de a-i plăti pe profesori pentru această formă de meditare, pentru că meditațiile de acasă au dis-creditat profesorii’”, a precizat ministrul Educației. Pentru a plăti profesorii corespunzător acestor servicii after-school trebuie sprijin din partea părinților și a autorităților locale, consideră Ecaterina Andronescu. „Foarte mulți părinți nu mai pot să își asume toate responsabilitățile care derivă din această calitate și le transferă asupra profesorilor, apelând la meditații. Or programele after-school încearcă să compenseze lipsa părinților”, mai spune ministrul. Potrivit Ecaterinei Andronescu, cadrele didactice au fost nevoite să apeleze la meditații din cauza subfinanțării sistemului de educație. „Dacă educația ar fi primit resurse financiare mai mari, atunci profesorii ar fi avut salarii mai mari și ar fi renunțat la meditațiile de acasă”, a precizat Ecaterina Andronescu.