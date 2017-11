Andrei Duban şi Anca Ţurcaşiu, pe scena Casei de Cultură Constanţa

Andrei Duban și Anca Țurcașiu, pe scena Casei de Cultură Constanța

Casa de Cultură a Sindicatelor pregătește o nouă surpriză constănțenilor, odată cu prezentarea piesei franțuzești cu cele mai multe vizionări la nivel mondial, din ultimii ani „Toc Toc” (TOC= Tulburare Obsesiv Compulsivă).Spectacolul va avea loc, sâmbătă, 11 noiembrie, începând cu ora 20.00. Din distribuție fac parte: Mihai Gruia Sandu, Andrei Duban, Anca Țurcașiu, Andreea Samson, Doina Antohi, Victor Bucur și Daniel Burcea.Așadar, cu mic, cu mare, toată lumea este invitată la o porție zdravănă de râs, alături de Alba - o maniacă a curățeniei, care mai este și laborantă pe deasupra (Andreea Samson), Dan - un taximetrist obsedat de calcule (Andrei Duban), Bob - un tânăr care se deplasează sărind de pe o piesă de mobilier pe alta (Victor Bucur).Acestora li se alătură Maria - o habotnică ce are și mania verificărilor (Anca Țurcașiu), Lili - o tânără care repetă fiecare frază de două ori (Doina Antohi) și Fred - un individ care are ieșiri verbale și gesturi bruște (Mihai Gruia Sandu).În plus, pe lângă cei șase pacienți, bine intenționat, dar mereu depășit de situație, apare în momentele de maximă tensiune un asistent în ton cu ultimele tendințe ale modei (Daniel Burcea).Pentru cei interesați, prețul unui bilet variază între 60 și 100 lei.