Andreea Bălan, în concert la Constanţa

Andreea Bălan, în concert la Constanța

La începutul lunii viitoare, Andreea Bălan va reveni în Constanța. Duminică, 4 oc-tombrie, de la ora 18, artista va susține un concert la Centrul Comercial Tom Constanța. Artista a debutat în cadrul programului „Ba Da, Ba Nu”, în anul 1994. A cunoscut-o pe Andreea Antonescu, cu care a format timp de patru ani trupa Andre. După destrămarea formației, Andreea Bălan s-a dedicat carierei solo, „Baby, Get Up and Dance”, „Rece”, „Baila” fiind doar câteva dintre melodiile cu care artista a revenit în atenția fanilor.