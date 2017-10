Anaid Tavitian serveşte teatrul şi prin scris

Anaid Tavitian servește teatrul și prin scris

Sâmbătă, 17 decembrie, de la ora 11, în aula Bibliotecii Județene "I. N. Roman", are loc lansarea volumului "Metamorfoza unui vis", de Anaid Tavitian, lucrare ce a văzut lumina tiparului la Editura Ex Ponto.După cum declară chiar autoarea, "cartea este o istorie senti-mentală, dedicată împlinirii a 55 de ani de la fondarea primului teatru profesionist pentru copii, din Dobrogea, respectiv Teatrul de Păpuși Constanța".Criticul de teatru Ion Parhon o descria pe autoare în cartea "Pe repede înapoi": "Doamna Anaid Tavitian, secretar literar, om de aleasă alcătuire profesională, morală, sufletească, veritabil paznic de far timp de peste trei decenii în viața teatrului constănțean".Aceeași somitate a teatrului, Ion Parhon, continua cu elogiile la adresa concitadinei noastre în volumul "Teatrul din interior, teatrul din culise", apărut în urmă cu șase ani: "În secretariatele literare ale teatrelor din țară, au lucrat și mai lucrează oameni care, prin competența, pasiunea și încăpățânarea lor supraomenească de a nu da bir cu fugiții, au servit cu brio cauza teatrului românesc. Și la Craiova sau la Cluj, Oradea, Constanța, Timișoara, instituțiile respective au avut un dumnezeiesc noroc de a fi slujite de secretari literari adeseori capabili de a pilota nava din umbră cu discreție, însă cu pricepere. Și nu întâmplător, chiar dacă pentru marele public numele lor era înghițit de anonimat, Vetuța Pop (Oradea), Roxana Croitoru (Cluj), Anaid Tavitian (Constanța), ca și colegii lor Alexandru Firescu (Craiova), regretatul Dimi Roman (Brașov) și alții și-au apropiat în timp aprecierile și respectul unanim din partea criticilor de artă și cultură".