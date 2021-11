ANAF, cu ochii pe profesorii care dau meditații și nu au case de marcat! Cum au reacționat meditatorii

Veniturile din meditații sunt încadrate de organele fiscale la categoria veniturilor obținute din activități independente, potrivit Codului fiscal.





Până în anul 2018, din perspectiva Legii Educației nr. 1/2011, profesorii erau liberi să facă meditații cu elevii, neexistând prevederi legale care să pună sub semnul întrebării legalitatea, moralitatea sau etica acestor lecții particulare. Totuși, odată cu apariția Codului-cadru de etică al personalului didactic din învăţământul preuniversitar, acestora li se interzic „meditaţiile contra cost cu beneficiarii direcţi ai educaţiei de la formaţiunile de studiu la care este încadrat” (art. 5 lit.a - iv).





Așa se face că un număr foarte mic de profesori și-au asumat obligațiile fiscale și au plătit impozit statului. O statistică mai veche, de acum cinci ani, releva faptul că doar un sfert din numărul cadrelor didactice de la nivel preuniversitar își declaraseră veniturile suplimentare la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF).





Legalitatea și fiscalizarea banilor proveniți din meditații au trezit numeroase discuții în rândul opiniei publice în ultimii ani, mai ales în rândul acelora care nu au, deocamdată, nevoie de aceste servicii suplimentare sau nu concep să apeleze vreodată, pentru că profesorul este obligat ca la clasă să-și predea și consolideze materia pentru întreg colectivul de elevi, indiferent de nivelul de înțelegere.





Și dacă Fiscul își mai făcea din când în când datoria, reamintind că orice venituri obținute, fie și independent, trebuie taxate, iată că, zilele acestea, a venit cu o noutate: profesorii pot încheia un contract de prestări servicii și, dacă încasează contravaloarea meditațiilor în numerar sau cu cardul, trebuie să dețină casă de marcat, condiție care nu este valabilă, însă, dacă încasările se fac în mod exclusiv prin transfer bancar.







„Pentru că nu suntem uniți și nu ripostăm!”





Marți, am încercat să stăm de vorbă cu câțiva profesori care și-au declarat public activitatea, oferindu-și serviciile și, implicit, numerele de telefon pe două site-uri: meditații.ro, respectiv meditații-cursuri.ro.





Concret, le-am solicitat să comenteze impunerea caselor de marcat pentru profesorii care oferă meditații.





Raluca oferă meditații la limba română (70 lei/2 ore). „Încă nu am apucat să-mi deschid un PFA, deoarece am început de un an activitatea. Până acum am fost studentă și nu am avut cum să mă ocup de așa ceva, dar dacă spuneți că ni se va impune va trebui să intrăm în legalitate”, a spus tânăra.





Elena oferă meditații la limba engleză și limba spaniolă (100 lei/o oră și jumătate). „Evident că nu sunt de acord cu așa ceva. O persoană face acest lucru în orele sale libere și este problema lui că prestează ore suplimentare”, a fost reacția acesteia.



Cătălina oferă meditații la logică (80 lei/2 ore): „Mi se pare o decizie exagerată. Nu m-am gândit încă să-mi fac un PFA, pentru că nu sunt venituri constante, pe care să le declar”.





Florin oferă meditații la matematică (70 lei/2 ore): „De ce nu îi controlează pe cei care jefuiesc cu adevărat țara, nu pe noi, care mereu am fost luați în bătaie de joc, pentru că nu suntem uniți și nu ripostăm! Eu nu fac pregătire în mod constant, dar de ce profesorii trebuie să fie țapi ispășitori, iar adevărații hoți să prospere?!”.





Un alt profesor de matematică ne-a declarat că nu are de ce să-și deschidă PFA, pentru că predă la țară și nu meditează într-un ritm care să-i permită să aproximeze un venit anual, așa cum cere înscrierea în registrele ANAF. „Trebuia să-i luați la întrebări pe profesorii care au făcut industrie din aceste meditații și care au câte zece copii într-o serie și nu au nevoie de anunțuri publice”, este recomandarea cadrului didactic.





Referitor la acest aspect, părintele unui elev de clasa a VIII-a de la Școala gimnazială nr. 24 „Ion Jalea” ne mărturisea că într-o lună investește 1.000 lei în meditații, la o medie de 70-80 lei/ședință online, într-o grupă unde sunt cam între cinci și opt copii.



„Doar n-o să mă apuc acum să reclam profesorii care îmi pregătesc copilul pentru a ajunge la liceul dorit, în condițiile în care timp de doi ani se știe prea bine ce școală s-a făcut. Nu cred să mai fie cineva atât de comunist încât să-și reclame vecinul, profesor de meserie, pentru că i-au rupt pragul elevii cu meditațiile. Iar ANAF-ul mai bine ar vedea de marii debitori, care intră în insolvență și scapă basma curată. Nu profesorii sunt marii frauduloși ai României”, a spus părintele respectiv.





În final, precizăm că cel mai mare salariu de bază este al unui profesor cu grad didactic I și peste 25 ani vechime, care primește 5.517 lei, iar cel mai mic este al unui debutant – 4.098 lei (salariu de bază).





Și asta pentru că, așa cum afirma un părinte de la Școala gimnazială nr. 24 „Ion Jalea, „noi avem nevoie de serviciile oferite copilului nostru, în care ne punem mari așteptări, iar profesorul nu va declara de teama unei impozitări aberante și a unor frecușuri birocratice, care nu justifică demersurile”. Cu atât mai mult acum, în pandemie, când orele online au prins pe picior greșit învățământul preuniversitar românesc, neadaptat unei astfel de predări la distanță.