Interviu cu prof. Alina Diana Codreanu, inspector școlar:

"Amploarea fraudei la Bacalaureat a impus noi reguli"

- În această perioadă, în unitățile de învățământ constănțene au loc inspecțiile speciale la clasă, proba scrisă de metodica și didactica specialității respective urmând a se desfășura pe 21 iulie, în cinci centre de examen.La concurs acum sunt înscriși 1.056 de candidați, care vor concura pentru 1.538 de posturi didactice, vacante și rezervate, complete și incomplete. Dintre acestea, 150, adică aproximativ 10% sunt posturi titularizabile, publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, cu viabilitate mai mare de patru ani. Raportul rural - urban este aproape egal: 72 de posturi în urban și 78 în rural.Inspecțiile la clasă și probele practice se desfășoară până pe 28 iunie și se finalizează cu o notă care reprezintă 25% din media de repartizare.- Există foarte multe categorii de oameni care intră în biroul resurse umane. Din păcate, eu pot să înțeleg cât se poate de deschis frustrarea unora dintre colegii noștri, pentru că nu întotdeauna putem să răspundem pozitiv la solicitările cu care ni se adresează. Mă refer la faptul că de multe ori ni se cer lucruri care nu sunt nicăieri scrise și la care răspundem că nu se poate. Și când spui unui om așa ceva, vine și răspunsul „Dar până acum s-a putut!”. De foarte multe ori ni se cere să dăm sfaturi pentru o situație sau alta, dar nu putem fi noi res-ponsabili pentru cariera unuia sau altuia. Mi s-a cerut, spre exemplu, să fac trafic de influență la anumiți directori și am răspuns clar că nu fac asta! Nu pot să trag de urechi un director și să-l întreb de ce postul care este pe listă are un an, nu patru viabilitate. Cu siguranță, în asemenea situații, omul pleacă nemulțumit. Recunosc că au fost situații în care ni s-a întâmplat să ne ieșim din pepeni, și o spun fără niciun fel de reținere. Am avut situații în care trăiam senzația că vorbim cu pereții și nu am mai găsit argumente și ne-am pierdut. Avem pretenția că vorbim cu niște adulți care sunt direct responsabili de cariera lor. Mă gândesc că este normal ca atunci când cineva are o anumită problemă legată de mișcarea personalului, să caute informații și apoi dacă este ceva neclar să vină și să întrebe. Am spus nu o dată: dacă pe site-ul ISJ nu ar fi informațiile, actualizate în permanență, atunci înțeleg să vii să mă tragi de urechi. Toată lumea pleacă de la principiul greșit că e ceva de ascuns, nu e ceva în regulă. Ca să nu mai vorbesc de încălcarea programului afișat, pe care nu dă nimeni doi bani. Avem nevoie și de răgaz pentru a rezolva situațiile solicitate de Ministerul Educației și dacă intră cineva pe ușă cu o problemă care poate fi rezolvată și mâine, dar bate din picior că vrea atunci, cum să nu ne ieșim din fire? Totul pleacă de la neîncrederea generalizată, cu care degeaba ne luptăm. La care se adaugă o foarte mare doză de comoditate din partea sistemului. Încă se așteaptă ca cineva să dea ordine.- Dosarul fiind depus în vederea unui pre-transfer a fost respins. Cadrului didactic, fiind titular în instituția de învățământ, nu i se poate desface contractul de muncă pentru o tentativă de a obține foloase necuvenite prin mijloace nu tocmai orto-doxe. Școala nu poate să declanșeze o măsură disciplinară atâta timp cât nu s-a finalizat cu nimic.Sunt două paliere diferite. Pe de o parte, se face o verificare a dosarului prin certificare semnătură conform cu originalul, pe toate actele din acel dosar, de către unitatea de învățământ unde cadrul didactic funcționează. Directorul trebuia să confrunte originalele cu copiile. Al doilea palier se referă la unitatea unde se depune dosarul de pre-transfer. Și aici aș vrea să felicit comisia de mobilitate din Școala nr. 7 „Remus Opreanu”, întrucât a verificat cu maximă atenție și responsabilitate dosarul. În Legea Educației, responsabilitatea pentru resursa umană angajată în unitatea de învățământ revine consiliului de administrație. Majoritatea etapelor de mobilitate au fost practic luate de la Inspectoratul Școlar și transferate către consiliile de administrație. Inspectoratul dă în forma finală doar decizia scrisă. Cu excepțiile de completare a normei sau de restrân-gere de activitate, pe care le rezolvă ISJ pentru că titularii sunt ai sistemului.- A devenit mai clară metodologia în privința definirii noțiunii de fraudă și tentativă de fraudă, probabil și datorită amplorii fenomenului. Tentativă de fraudă înseamnă inclusiv dacă intră cu telefonul în sală. Foarte mulți candidați au spus, anul trecut, că simplul fapt că au telefonul în buzunar nu înseamnă că aveau de gând să fraudeze examenul.S-a introdus limba turcă, pe post de limbă modernă, la proba C a competențelor lingvistice de comunicare într-o limbă străină și s-au mai adăugat niște examene pe lista celor recunoscute pentru competențe lingvistice.