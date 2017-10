"Amicii isteţi" se întrec în acest week-end

1

cata prostime in invatamantul asta..

alte concursuri?ba,slugile alea din invatamant cat mai lucreaza gratis in weekend?alo,ITM-ul,auzi?cum poti obliga angajatul sa lucreze in timpul liber,fara bani?exista un.sindicat?exista un ISJ,care permite aceasta umilinta?tagma aceasta,a profesorilor,chiar isi permite aceasta umilinta?e vreun medic sambata in spital?pai si in cursul saptamanii stau pana la 11-12in spital si apoi pleaca la cabinetele lor..despre ce vorbim?cata prosrime si slugarnicie e in invatamant pentru un salariu injositor?