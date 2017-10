Ameţitorii dervişi rotitori vin la Constanţa

Spectacole ale comunităților dobrogene pe scena Casei de Cultură

Amețitorii derviși rotitori vin la Constanța

În ultima săptămână din luna lui Mărțișor, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor din Constanța, vor urca îndrăgiții reprezentanți ai comunităților aromână și greacă, la care se adaugă, pe 28 aprilie, un spectacol de excepție al dervișilor din Turcia.Sâmbătă, 24 martie, de la ora 17, Comunitatea Aromână din România, filiala Constanța, organizează Concertul „Pri-muveara Armanjlor”, aflat la ediția a VI-a. După cum am aflat de la Mirela Goga, vor evolua pe scenă Hrista Lupci-Iholu, Gheorghe Caraulani-Vlahos, Cornelia Rednic și Gigi Sima-Pindu, Stelian Arău-Makidonia, Yioryi Nicolae și Ioti Mela-Kavalla, Diana Bișinicu, Ionuț Bacale, Teo Calagiu Garofil și Dani Peanci-SDV, Adi Uzum-Samarina, Ianula Gheorghe, Tomi Caramitru-Gramoste, Stelian Bică-Agapimu, „Lilici dit Mai” și Zoe Gică, cărora li se alătură ansamblul de dansuri aromâne IHOLU.Prețul unui bilet este 35 de lei și pentru alte informații vă puteți adresa la sediul din b-dul Tomis nr. 218, telefon 0723.722.299.Sâmbătă, 31 martie, pe aceeași scenă a Casei de Cultură din Constanța vor urca Ionuț Galani și Mircea Cazan, împreună cu dansatorii Comunității elene Elpis, în cadrul unei seri dedicate aniversării Greciei. Intrarea la spectacol se va face numai pe bază de invitații, care vor putea fi procurate de la sediul comunității, situat pe str. Karatzali, în sediul Teatrului pentru Copii și Tineret.v v vPe 28 aprilie, comunitatea culturală turcă din Constanța i-a invitat să ofere o demonstrație de virtuozitate și grație pe vestiții derviși rotitori și al lor dans specific. Când dansează, conform celor aflate de la Șeila Calivet, reprezentant al centrului cultural, dervișii își întind brațele, palma dreaptă este îndreptată spre cer, iar palma stângă spre pământ. Astfel, energia ce se coboară de sus pătrunde în corp prin palma dreaptă, traversează trupul și intră în pământ prin palma stângă. Șeicul care stă în mijlocul dervișilor ce dansează simbolizează soarele, iar dervișii planetele ce se rotesc în jurul său în sistemul solar Mevlana.Dansul ritual al membrilor ordinului „Mewlevi”, cunoscut sub denumirea de sama sau sema - cuvânt însemnând „ascultare spirituală“, dar și „dans sacru”, atrage atenția nu numai prin caracterul său spectaculos, cât și prin efectul vizibil pe care îl provoacă asupra celor care îl practică, transformați total pe măsură ce se rotesc într-un ritm amețitor.Directorul Casei de Cultură, Gheorghe Ungureanu, a declarat, pentru „Cuget Liber”, că este foarte încântat să diversifice oferta de spectacole pentru publicul constănțean cu astfel de reprezentații inedite, cum este cea a dervișilor rotitori.