American Corner serbează Bicentenarul Abraham Lincoln

Ştire online publicată Sâmbătă, 21 Februarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Marți, 24 februarie, ora 16, American Corner a Universității „Ovidius”, în parteneriat cu Ambasada SUA la București va sărbători timp de doua ore Bicentenarul Abraham Lincoln, printr-o activitate intitulată „The Times of the Lincolns”. Moderatorul evenimentului, profesor Fulbright Cristina Mitrovici, va susține o scurtă prezentare studenților participanți, care vor viziona, apoi, documentarul „Abraham and Mary Lincoln - A house Divided” o producție David Grubin. Gazda evenimentului, coordonatorul American Corner Claudia Baicu, va pune la dispoziția participanților un Newsletter cu informații pe marginea temei alese, dar și materiale informative despre viața, cultura și civilizația Statelor Unite ale Americii.