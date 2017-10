Amenajarea after school-ului, prioritate la Târguşor

Amenajarea after school-ului, prioritate la Târgușor

În fostul sediu al CAP, care era oricum într-o stare jalnică, autoritățile locale din comuna Târgușor vor amenaja un after school pentru 50 de copii. Situat în apropierea grădiniței și școlii din localitate, after school-ul va fi deschis tuturor copiilor. Amenajarea lui reprezintă una din prioritățile autorităților locale în 2015, mai ales că elevii au posibilitatea să-și facă lecțiile sub supravegherea cadrelor didactice.Primarul Dumitru Dragu a obținut finanțare pentru acest proiect, în cel mai scurt timp urmând să se concre-tizeze. Clădirea în care funcționează after school-ul va fi amenajată la standarde ridicate, cu două săli de studiu, bibliotecă și absolut tot ce este nevoie pentru ca actul educațional să se desfășoare la un nivel ridicat. „Întotdeauna am investit în educația copiilor! Cei 50 de copii vor pleca de la after school cu lecțiile făcute și vor beneficia de o educație normală”, a adăugat edilul Dumitru Dragu.