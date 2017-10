Ambasadorul Azerbaidjanului în România, distins cu titlul Doctor Honoris Causa al Universităţii „Ovidius“

Ambasadorul Azerbaidjanului în România, distins cu titlul Doctor Honoris Causa al Universității „Ovidius“

Facultatea de Istorie și Științe Politice a Universității „Ovidius” i-a acordat, ieri, ti-tlul de Doctor Honoris Causa ambasadorului extraordinar și plenipotențiar al Republicii Azerbaidjan în România, Eldar Humbat oglu Hasanov, eveniment la care au participat profesori, diplomați și oameni politici din Constanța. Eldar Humbat oglu Hasanov este ambasador în România din 2001, an în care a devenit coordonator al Consiliului Internațional în lupta împotriva alcoolului și a altor forme de dependență, precum și coordonator ONU pentru țările Uniunii Statelor Independente și Turcia. Activitatea sa profesională a fost recunoscută prin numeroase premii și decorații de stat, cum ar fi Ordinul „Pentru vitejie în lupta împotriva criminalității” (1987) sau Ordinul „Steagul Azerbaidjanului” pentru merite deosebite la investigarea crimelor de stat deosebit de grave, la asigurarea stabilității și apărarea construcției constituționale de stat” (1998). Ambasadorul mai este, printre altele, și vicepreședintele Uniunii Internaționale a Juriștilor (Moscova), vicepreședinte al Consiliului interna-țional pentru lupta împotriva alcoolismului și a altor forme de dependență (Elveția), membru onorific al Ligii Mondiale „Rațiune fără droguri” și directorul Oficiului Regional pentru Estul Europei și al Asiei Centrale din București. Este autor a 20 de cărți, manuale și suporturi de curs, și a peste 160 de lucrări publicistico-științifice în domeniul crimei organizate, tratând, în special, probleme legate de terorism și droguri. Ambasadorul Eldar Humbat oglu Hasanov a fost prezent, în calitate de invitat, la diferite activități științifice internaționale organizate sub egida Facultății de Istorie și Științe Politice și a Centrului de Studii Eurasiatice din cadrul Universității „Ovidius” Constanța. Eldar Humbat oglu Hasanov a subliniat faptul că va menține o colaborare activă academico-științifică cu Universitatea „Ovidius”, parteneriat al cărui fundament a fost pus alături de rectorul onorific al Universității „Ovidius”, prof. univ. dr. Adrian Bavaru: „Acum, că fac parte din marea familie a Universității «Ovidius», am noi obligații pe care le voi îndeplini pentru a merita încrederea acordată”, a spus ambasadorul. Alături de diplomat s-au aflat rectorul Universității „Ovidius”, prof. univ. dr. Victor Ciupină, decanul Facultății de Istorie și Științe Politice, prof. univ. dr. Daniel Flaut, care a dat citire Laudatio, prof. univ. dr. Mamut Eden, prof. univ. dr. Adrian Bavaru și prorectorul pe probleme de învățământ al universității, prof. univ. dr. Marian Cojoc.