Ambasada SUA celebrează prima ecranizare a filmului „Toy Story”

Sâmbătă, 10 octombrie, ambasadorul SUA Hans Klemm va celebra 20 de ani de la prima ecranizare a filmului de animație „Toy Story” împreună cu copii din comunități dezavantajate și cu Albert Lozano, reprezentant al studiourilor de animație Pixar, care au realizat acest film. Acest eveniment are loc în cadrul celei de-a zecea ediții a Festivalului Internațional de Film de Animație Anim’est. La vizionarea filmului au fost invitați copii incluși în programe educaționale sau de care se ocupă ONG-urile „Ana și Copiii” și Fundația Policy Center for Roma and Minorities. Povestea lui Buzz Lightyear, unul dintre personajele acestui îndrăgit film de animație, e o lecție esențială pentru tineri prin care aceștia pot înțelege importanța diversității și incluziunea în comunitate a celor considerați diferiți.Ambasada SUA a finanțat în acest an participarea lui Albert Lozano și a lui Mark Shapiro, Head of Entertainment Brand Marketing, LAIKA Studios, la festivalul Anim’ est, care se desfășoară între 2-11 octombrie în București.