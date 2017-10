AMARE STREET FEST / Cea mai spectaculoasă artă, pe străzile Constanţei! Vino şi tu!

AMARE STREET FEST / Cea mai spectaculoasă artă, pe străzile Constanței! Vino și tu!

Ce legătură există între teatrul de stradă și iubire? Răspunsul este: AMARE STREET FEST – Festivalul Internațional de Teatru de Stradă Constanța! „Amare” înseamnă „a iubi”, căci aceasta este menirea lumii, spune poetul Ovidius, iar acest Festival Internațional de Teatru de Stradă se desfășoară sub semnul artei iubirii. Marile Dionisii de la Tomis redevin, astfel, centrul de interes al Cetății, așa cum era în vechime, sub o nouă denumire și sub forma unui spectaculos alai de dansatori, aruncători de steaguri, satiri și nimfe, arlechini, toboșari, animale fantastice și multe alte surprize!AMARE STREET FEST – Festivalul Internațional de Teatru de Stradă Constanța reia tradiția marilor celebrări, într-o reinterpretare modernă și o nouă structură, în organizarea Asociației Eurocult, cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța!AMARE STREET FEST va pleca din fața Sălii Sporturilor, sâmbătă, 9 septembrie 2017, de la ora 19.30, și va poposi, alături de toți locuitorii Tomisului, în piața ce poartă numele marelui poet, unde vor avea loc mai multe spectacole.Duminică, toți locuitorii Cetății sunt așteptați, începând cu ora 16.00, direct în Piața Ovidiu, pentru un sfârșit de săptămână spectaculos. Programul va lua sfârșit în jurul orei 22.00.