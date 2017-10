În exclusivitate pentru „Cuget Liber“, Horațiu Mălăele declară:

„Am vrut să rămân în străinătate!“

Joi, 21 aprilie, reîntâlnirea constănțenilor cu maestrul Horațiu Mălăele a constituit un nou prilej de bucurie maximă. Rolul interpretat în „Revizorul” de Gogol, alături de colegii săi de la Teatrul de Comedie, a reconfirmat poziția sa privilegiată în rândul preferințelor publicului. De fapt, luni, 18 aprilie, TVR1 va transmite în direct Gala Premiilor UNITER 2011, unde sperăm că la categoria cel mai bun actor Mălăele să triumfe pentru rolul Francois din spectacolul „Dineu cu proști”, jucat deja de două ori pe scena Casei de Cultură din Constanța. El se află în „competiție” pentru acest premiu cu Zsolt Bogdan, nominalizat pentru rolul Bergman din spectacolul „Strigăte și șoapte” de la Teatrul Maghiar de Stat Cluj-Napoca, și cu Marius Manole, nominalizat pentru rolul Lopahin Ermolai Alexeevici din spectacolul „Livada de vișini”, de la Teatrul Național București. - De ce ați amânat de pe 23 mai pe 6 iunie cea de-a treia reprezentație la Constanța din acest an a spectacolului „Dineu cu proști“? - Pentru că împreună cu Teatrul Metropolis vom pleca în Canada, așa încât în perioada 23 -27 aprilie vom fi la Toronto și Montreal. - Apropo de această plecare peste hotare, n-ați fost tentat niciodată să rămâneți acolo, departe? - Sunt aparținător pământului ăstuia. Țin de părinții mei și de oasele părinților mei. Am avut o tentativă minoră, și este prima dată când declar lucrul acesta presei. Cu aproape un an înainte de 1989, când lucrurile deveniseră prea aspre, prea dure și nu mai puteam să-mi întrețin familia. Și-atunci am avut tentația de a pleca pentru un timp și de a mă întoarce dacă apele devin mai limpezi pe-aici. N-a mai fost cazul pentru că s-a întâmplat ce s-a întâmplat… - Și ce s-a întâmplat chiar simțiți că e de bine? - De rău nu este. Dar cum spunea și Eliade: dacă există o isterie undeva, într-un loc anume, pe teme politice, asta numai în România poate să se întâmple. Adică o exagerare în ale politi-cului. Nu știu, nu mă pricep la politică, dar consider că e oricum mai de bine. Dacă este o situație de criză, aceasta nu este numai în România, ci este peste tot. Eu sper ca lucrurile să se îndrepte sau să se găsească ceva soluții. - Dacă ați fi măcar pentru o secundă președinte… - Am mai spus-o eu și cu alte ocazii. Un om mai talentat ca mine și mai priceput în ale politicului pe nume Luis Gabriel Garcia Marchez a fost rugat să devină președintele Columbiei și a spus „NU! Sub nicio formă. Pentru că ați înlocui un dictator cu un mega-dictator!”. - Dar dacă vi s-ar propune să transpuneți regizoral ceea ce se întâmplă acum cu viața românilor… - V-am mai spus că eu cu politicul și cu noțiunile politice sunt paralel… - Dar dincolo de politic. Metamorfozarea românului într-un de-vorator de divorțuri și de crime… - Nu sunt la curent. Am auzit că se întâmplă lucruri neobișnuite pe la televizorul nostru. Neobiș-nuitul acesta m-a făcut să introduc o acțiune de divorț așa încât nu mă uit la el decât foarte rar și la chestiuni mai speciale. Îmi văd de treaba mea sau, mă rog, de treaba pe care sper s-o fac bine. - Și care acum în ce se concretizează? - Acum lucrez la Teatrul Metropolis la un spectacol Mario Moretti care se numește „Touluse Lautrec la bordel”, în care joacă și Iulia Vântur, în rolul uneia dintre pensionarele unui bordel de lux din Parisul de altădată, unde a început mișcarea expresionistă și nu numai. E vorba despre viața mai mult dramatică a acestui mare artist pe care l-a avut umanitatea.