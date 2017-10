„Am trecut prin epoca Ceauşescu, am spart barierele!“

Interviu cu maestrul dirijor Lucian Vlădescu

„Am trecut prin epoca Ceaușescu, am spart barierele!“

Licențiat al Conservatorului de Muzică „C. Porumbescu” - Facultatea de compoziție, muzicologie și dirijat - București, Lucian Vlădescu a fost preocupat de desăvârșirea sa profesională, urmând studii de specialitate post universitară la toate celetrei discipline. Este laureat cu diploma de onoare pentru compoziție a Festivalului Internațional „LLANGOLLEN“ - Marea Britanie.Membru al Uniunii Compozitorilor și Muzico-logilor din România, Lucian Vlădescu a compus muzică instrumentală, de cameră, vocal-simfonică, muzică de scenă și de balet, a căror interpretare pe scenele românești și internaționale (SUA, Anglia, Olanda, Germa-nia, Italia, Israel, etc.) i-au adus consacrarea.Maestrul Lucian Vlădescu a realizat concepția, orchestrația și aranjamentele muzicale ale spectacolului „Marussia”, de la Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” Constanța.- Care este muzica dumneavoastră de suflet?- Visul oricărui compozitor este să poată îmbrățișa o cât mai largă paletă de genuri muzicale, neexcluzând nici genurile considerate de public a fi moderne. Cu cât am avansat în cariera mea de dirijor, am compus foarte mult și am căutat să fie o creație cât mai variată din cât mai multe genuri muzicale. Îmi este foarte greu să îmi aleg un singur gen preferat.- Cum a început cariera dumneavoastră ca dirijor?- Cariera mea ca dirijor a început greu, dar a evoluat foarte frumos. Am trecut prin epoca Ceaușescu, unde nu am avut mult acces la scenă, din cauza conjuncturii îți trebuia foarte multă forță ca să pătrunzi și să spargi barierele. Am lucrat la începutul carierei foarte mult cu amatori și am abordat multe stiluri muzicale, ajungând până la folclor stilizat, Estradă, etc. După anii 1990, am avut șansa de a veni la Teatrul Național de Operetă „Ion Dacian” din București, întâi ca maestru de cor și apoi ca dirijor. În această primăvară, împlinesc 20 de ani în acest teatru, alături de o echipă extraordinară.- Care sunt compozitorii pe care îi considerați esențiali pentru evoluția dumneavoastră în plan dirijoral?- În formarea mea ca dirijor, am căutat să învăț câte ceva de la fiecare mare compozitor, pentru că fiecare dintre ei a lăsat ceva diferit în urmă. Printre preferații mei se numără Bach, prima școală vieneză, Chopin, Schumann, Debussy, Wagner, dar și mari compozitori ai secolului XX. Dirijatul este o chestiune de concepție, este o chestiune de structură, iar orchestrele mari își exprimă propria lor concepție despre un anumit tip de sunet. Dacă ascultați aceeași piesă în mai multe săli de spectacol din lume, veți observa că sună diferit în funcție de amprenta personală a dirijorului și a orchestrei, evident.- Povestiți-ne în câteva cuvinte proiectul Marussia și colaborarea cu TNOB „Oleg Danovski” Constanța.- A fost o idee pe care am dezvoltat-o împreună cu Daniela Vlădescu încă din vara anului 2011 și la care am lucrat peste trei luni de zile, timp în care am analizat materialele, am discutat cu artiștii și într-un final am scris piesele. Cel mai mult am stat să ne hotărâm ce piese să alegem și ne-am hotărât în final asupra a 21 de piese superbe. Țin să mulțumesc tuturor compartimentelor Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”: orchestră, cor și soliști, pentru că am lucrat foarte bine împreună și au primit foarte deschis acest proiect.- Cum a fost primit spectacolul Marussia în Festivalul Internațional de anul trecut?- A fost foarte bine primit de constănțeni acest spectacol, aici există și o comunitate rusă foarte activă, care a participat la spectacol și sala a fost plină. A fost o lansare fastuoasă, bine primită și de critici.- Ce așteptări aveți de la publicul constănțean la a doua punere în scenă a proiectului?- Publicul constănțean este unul fidel al sălii de spectacol de la Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”. Primul meu contact cu publicul din Constanța a fost cu spectacolul „Văduva Veselă”, care a fost foarte bine primită. În ceea ce privește publicul, responsabilitatea de a-l surprinde îmi revine mie și îmi doresc să mă ridic la așteptările acestora.- Pregătiți și alte proiecte alături de TNOB „Oleg Danovski”?- Există un proiect la care lucrăm, dar încă nu avem ceva sigur, suntem în faza de discuții acum.- Plecați cu Marussia în afara Con-stanței?- Nu am discutat despre acest aspect până acum, însă acest gen de spectacol este foarte ușor de „transportat” și în alte locuri în țară.- Ce muzică ascultați în timpul liber?- Ascult absolut toate genurile de muzică. Ce-i drept, în colecția mea de muzică predomină Jazz-ul din toate perioadele și îmi place foarte mult să caut inspirația peste tot.