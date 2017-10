Actorul Tiberiu Roșu, despre Seathre Fest:

"Am pornit dintr-o nebunie de a face altceva cu liceenii!"

- Povestea a început dintr-o joacă. Stăteam de vorbă cu un amic actor din București și ne gândeam că poate ne vedem la mare. În același timp, colega mea, actrița Arina Cojocaru, tocmai îmi spunea că au fost colegi de facultate și tot povestind de una, de alta, ne-am gândit să îl invităm la mare și să facem un workshop cu elevii mei din trupa de teatru AICI, pe care o coordonez din 2013.Și așa am pornit la drum, dintr-o nebunie de-a mea de a face altceva cu liceenii cu care lucrez. Să le ofer ocazia de a lucra și cu alți traineri de la care să aibă ceva nou de adăugat la dezvoltarea lor. Însă pentru a-i stimula și mai mult, m-am gândit să aduc și câțiva tineri din alte trupe, cu care să se poată întâlni pentru a-și împărtăși ideile și lucrurile pe care le au în comun, și anume teatrul.M-am gândit ca structura festivalului SEATHRE să fie diferită față de a altor festivaluri pentru tineri. În primul rând am dorit ca dintre toți participanții să formăm trei grupuri mixte pentru a-i scoate din zona de confort și a le da posibilitatea să se cunoască între ei și să lucreze cu oameni noi. Apoi am gândit un program de workshop-uri susținute de tineri actori, pe diferite zone precum coregrafie, muzică, vorbire scenică, improvizație, arta animației și a teatrului de păpuși, Comedia dell arte, jonglerie, teatru sport etc. Țin să menționez că această ediție s-a bazat mult pe ajutorul prietenilor, actorilor, copiilor și a celor care au vrut să ne sprijine într-un fel sau altul. Consider că este o oportunitate nu numai pentru trupele de liceeni deja formate, dar și pentru orice tânăr care dorește să se dezvolte și să ia contact cu teatrul.- Am avut-o ca invitat special pe doamna Maia Morgenstern, pentru a avea un dialog cu tinerii din festival. Fiind prima ediție mi-am spus că e bine să chem o vedetă, pentru că în felul acesta pot atrage atenția sponsorilor pentru edițiile viitoare. Nu a fost neapărat greu, doar complicat, în sensul că dânsa era plecată la Berlin. Doamna Maia a fost bucuroasă să îmi răspundă invitației, mai mult decât atât acum este președinta de onoare a festivalului.În rest, au fost tineri actori din Constanța și București pe care îi cunosc și îmi sunt prieteni și care au venit pentru a ne sprijini. Dintre ei menționez pe Arina Cojocaru și Georgiana Mazilescu, Laura Iordan, Rareș Andrici - actor participant cu filmul „Bacalaureat” al lui Cristian Mungiu la Cannes, actorul Ștefan Lupu sau Cristian Popa, dansatori coregrafi, Geta Ravdan și Cosmin Adrian, actrița Ioana Florentina Manciu, muzicianul Șerban Niculae din trupa Freestay și lista poate continua.- Nu conving pe nimeni să se despartă de tehnologie. Tehnologia este utilă în societatea în care trăim, dar cu măsură. Problema nu cred că este cum reușesc să-i conving, eu doar le ofer, însămânțez, iar libertatea de alegere e doar a lor. Bineînțeles că trebuie motivați, iar ingredientul acestui festival este unul puternic având în vedere că se desfășoară la mare pe timp de vară. Singura problemă a fost că m-am decis destul de târziu să demarez acest festival, adică cu aproximativ două luni înainte, iar mulți tineri din țară aveau un program deja stabilit dinainte.- Nu cred că tinerii sunt atrași de un gen sau altul. Aici este vorba de teatru adevărat, de sinceritate, indiferent de formă, conținut sau poveste.- Planuri sunt să pregătim deja ediția cu numărul 2, pentru că deja s-a aflat de festival și vor să participe mai mulți anul viitor. Totul ține să mă organizez din timp și să deleg mai mulți oameni în organizare și mult mai mulți voluntari. Dar și de a căuta sponsori din timp. Momentan trupa AICI ar trebui să se îmbogățească cu membri noi. Acest lucru se va întâmpla pe la sfârșitul lunii septembrie, când vom anunța preselecțiile pentru trupă și probabil vom scoate un nou spectacol „With a litlle help from my friends”, de Maria Manolescu, la care am început să lucrăm din primăvară, dar am oprit repetițiile din cauza lucrului la organizarea Seathre fest.