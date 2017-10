Am petrecut „O zi de distracţie cu YouthBank“

Am petrecut „O zi de distracție cu YouthBank“

Sâmbătă, 20 februarie, la intrarea în Galeriile „Amfora” ne-a întâmpinat chiar Miruna Oprescu, cunoscută olimpică pluridisciplinară internațională, elevă în clasa a XI-a la Liceul Teoretic „Ovidius”, și care ne-a mărturisit că face cu mare plăcere voluntariat la YouthBank: „Dintre toate organizațiile la care am activat, aceasta mi se pare de departe cea mai serioasă. Am mari emoții pentru suma pe care o mai avem de strâns, pentru că timpul este foarte scurt și 900 de euro este cam mult”. Fundația Baylor Marea Neagră a organizat în week-endul pe care tocmai l-am încheiat evenimentul „O zi de distracție cu YouthBank”, parte a unui proiect ce vizează strângerea de fonduri pentru dezvoltarea acțiunilor propuse de liceeni. Evenimentul organizat la Galeriile „Amfora” a constituit o premieră pentru echipa YouthBank, formată dintr-un grup de liceeni de la „Mircea cel Bătrân”, „Ovidius” și „George Călinescu”, care au fost selectați anul trecut. „Avem de strâns o sumă de 2.250 de euro. Până în prezent am strâns 1.400 de euro și sperăm să strângem și restul până la sfârșitul acestei luni, pentru a beneficia de dublarea sumei, din partea BRD. Ne-am dori foarte mult ca lumea să ia inițiativă și să ne ajute să aducem o schimbare în comunitate”, ne-a declarat Monica Neacșu, psiholog și coordonatorul programului YouthBank pe Constanța. În programul evenimentului de sâmbătă au fost cuprinse momente de improvizație teatru, dans de societate, vânzare de produse hand-made, numeroase momente live, o tombolă, ziua încheindu-se cu o vizionare a filmelor de la TIFF. În momentul în care suma finală va fi strânsă, va demara promovarea în licee a proiectului, așa încât tinerii vor avea posibilitatea să aleagă o idee în care să fie investite fondurile - „Ne putem orienta și asupra cazului unui copil bolnav care are nevoie de tratament și-atunci orice licean care cunoaște asemenea situații poate să solicite un sprijin umanitar”, a adăugat Monica Neacșu.