"Am fost sancţionate la comanda fostului rector Dănuţ Epure!"

Un nou scandal mocnește la Universitatea „Ovidius“

"Am fost sancționate la comanda fostului rector Dănuț Epure!"

Situația „inflamată“ de la Facultatea de Farmacie a Universității „Ovidius“ din Constanța, unde au candidat pentru funcția de decan conf. univ. dr. Laura Adriana Barbu și conf. univ. dr. Gabriela Lilios, pare să se apropie de un deznodământ, după cum am aflat chiar de la candidate.În urmă cu o lună, când a fost declanșată procedura de organizare a concursului public pentru ocuparea a cinci posturi de decan, rămase vacante din diverse motive, comisia învestită, în frunte cu rectorul prof. univ. dr. Sorin Rugină, se declara convinsă că lucrurile vor decurge lesne și că pe 15 noiembrie Senatul Universității „Ovidius” va putea valida… câștigătorii.Din nefericire, lucrurile s-au precipitat la Facultatea de Farmacie, așa încât la ultima ședință a Senatului Universității, s-a decis ca prorectorul Relații Internaționale și Imagine Instituțională, prof. univ. dr. Mihai Gârțu, să preia atribuțiile decanului de la Facultateade Farmacie. „Situația candidaturilor respinse este neclară, întrucât în Consiliul facultății nu au fost audiate cele două candidate, care au depus contestații ce urmează să fie analizate în Senat. O comisie trebuie să formuleze o opinie și, în urma analizei contestațiilor, se va vedea dacă pot fi audiate, dacă s-a greșit undeva și să se ajungă la o concluzie, însă, personal, nu știu care este exact situația“, declara, zilele trecute, pro-rectorul Mihai Gârțu.Am încercat să aflăm de la președintele Senatului, prof. univ. dr. Ion Botescu, cât va mai dura această situație, având în vedere că săptămâna viitoare este programată validarea.„Comisia de învățământ a Universității urmează să studieze cu atenție legislația, pentru a putea lua o decizie corectă în cazul celor două colege”, a declarat univ. Botescu.„Ministerul ne-a repus în drepturi!“Ieri, am purtat o discuție cu conf. univ. dr. Gabriela Lilios, care și-a dorit să aducă unele lămuriri la versiunile apărute în presă. „Atât eu, cât și colega mea, Laura Bucur, dar și domnul Gheorghe Ța-rălungă, am fost sancționați cu avertisment la comanda fostului rector Dănuț Epure, întrucât ne-am permis să avem o anumită poziție în scandalul de acum un an care a zguduit Universitatea «Ovidius». Ar fi trebuit să dăm în judecată fosta Comisie de etică pentru că nu a anulat acele sancțiuni, cu toate că Ministerul Educației Naționale le-a considerat nefondate și ne-a repus în drepturi, restituindu-ne banii care ne-au fost opriți abuziv din salariu. Faptul că ne-am adresat MEN nu înseamnă că am șifonat imaginea Universității, ci am solicitat rezolvarea situației care nu și-a găsit răspuns pe plan local. Consiliul facultății nu avea dreptul să se pronunțe asupra candidaturii noastre, pentru că nu ei sunt cei care judecă legalitatea noastră, ci trebuia doar să avizeze dosarele. Avertismentul primit nu interzice participarea la concursul de ocupare a postului de decan. În urmă cu două zile, s-a întrunit noua Comisie de etică și ne-au fost anulate sancțiunile”, a mai declarat univ. Lilios.Cunoscută fiind influența prof. univ. dr. Gheorghe Țarălungă de care se bucură în cadrul Facultății de Farmacie, am încercat să aflăm dacă susține candidatura vreuneia din colege. „Ambele sunt la fel de calificabile, fiind distinse cadre didactice în corpul profesoral al facultății. Lucrurile decurg foarte civilizat și rămâne ca în final comisia să se pronunțe asupra numirii în funcția de decan a uneia dintre ele”, a mai declarat dr. Țarălungă. Același interlocutor a declarat că respectivele sancțiuni au creat o confuzie legată de suspendarea dreptului de a candida. „Sancțiunea a fost dată pe o critică nefondată și din moment ce ne-au dat banii înapoi ar fi trebuit să fie ridicată”, a mai spus universitarul.