"Am decis să ieşim de sub tutela ISJ Constanţa!"

Elevii constănțeni se pregătesc de alegeri:

"Am decis să ieșim de sub tutela ISJ Constanța!"

După un mandat mult prea scurt pentru câte și-ar fi dorit să demonstreze că poate… înfăptui, eleva Miruna Apetroaei, clasa a XI-a la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, se pregătește să predea mandatul de președinte al Consiliului Județean al Elevilor constănțeni, sâmbătă, 21 noiembrie.Aleasă în luna martie a acestui an, Miruna a decis să renunțe la această funcție, deși mandatul ar fi încetat în aprilie 2017, pentru că își dorește să se pregătească intens în vederea admiterii la Facultatea de farmacie din București. „Regret că nu am avut timpul fizic să demonstrez bunele mele intenții, dar trebuie să recunosc că nici nu prea am avut cu cine să colaborez, mai ales în municipiul Constanța. Poate doar cu câteva mici excepții, cum ar fi colegii de la Liceul «George Călinescu» sau de la liceul «Ovidius». Iar la Colegiul Pedagogic, elevii au șansa unui consilier educativ extraordinar, în persoana prof. Carmen Florescu. În liceu la mine, unde sunt președintele consiliului școlar, ca dovadă că suntem o echipă închegată, am reușit să ducem la bun sfârșit 12 proiecte, iar alte 4 le avem în pregătire, până la sfârșitul anului”, declara vineri Miruna.În schimb, a ținut să felicite colegii din mediul rural, care sunt mult mai uniți și de care s-a simțit foarte mândră, și anume cei din unitățile de învățământ din Cogealac, Cernavodă sau Mihail Kogălniceanu. O bună colaborare a ținut să precizeze că a avut și cu Inspectoratul Școlar Județean Constanța, în mod special cu prof. Alina Dumitrașcu și cu prof. Marinela Mrejeru. „În mandatul pro-fesorului Răducu Popescu am fost sprijiniți să organizăm școala de vară, dar și acum doamna prof. Gabriela Bucovală ne ajută în permanență și avem ușă deschisă!”, a ținut să mai adauge aceeași elevă-lider.În finalul discuției Miruna spunea că a reușit ca în scurtul ei mandat să cadă la pace și cu reprezentanții Asociației Elevilor Constănțeni. „Nu are rost să ne dăm în cap, și mult mai bine este să colaborăm. Sunt optimistă și am promisiunea că și pe viitor vor colabora cu colegii mei”.„Noi avem toate drepturile!“Implicat în numeroase acțiuni care se petrec în Capitală, elevul Alexandru Constantin Manda, președintele Asociației Elevilor, ne declara ieri că se împacă bine cu colegii din județ, dar mai bine cu cei din Consiliul Național, cu care participă la comisii și întâlniri cu societatea civilă. „În luna iunie a anului 2013 când ne-am înființat, am decis să ieșim de sub tutela Inspectoratului Școlar Județean și să avem propriul statut juridic. Astfel, ne-am putut organiza să atragem sponsorizări, cotizații, chiar și 2% din impozit. Am devenit astfel o persoană juridică cu toate drepturile ce decurg”, a spus Manda.v v vSâmbătă, 21 noiembrie, la Palatul Copiilor se vor desfășura alegerile pentru un nou birou executiv al Consiliului Județean al Elevilor din Constanța.Deocamdată, pentru funcția de președinte și-a depus candidatura eleva Andreea Bărbuleasa, clasa a X-a la Liceul „Ioan Podaru” din Ovidiu, dar do-sare se mai primesc și luni, 16 noiembrie.Validarea dosarelor se va desfășura între 17-18 noiembrie, iar susținerea candidaturii va avea loc în ziua alegerilor.Și ca o dovadă a faptului că o parte din actualul birou executiv și-a îndeplinit cu seriozitate misiunea, își păstrează funcțiile elevii Cristina Danovski (avocatul elevului), Bianca Roșu (departamentul sport și programe pentru tineret), Vlad Nadoleanu (departamentul concursuri școlare) și secretarul CJE Constanța.