„Am cel mai mare avantaj în faţa contracandidaţilor mei“

Interviu cu prof. univ. dr. Doina Catrinoiu:

„Am cel mai mare avantaj în fața contracandidaților mei“

Astăzi, la ora 14, în Aula Magna a Universității „Ovidius” din Constanța va avea loc o dezbatere publică la care vor participa cei trei candidați la funcția de rector al celei mai mari instituții de învățământ universitar din Dobrogea.Se vor afla față-n față prof. univ. dr. Ana Rodica Stăiculescu, prof. univ. dr. Doina Catrinoiu și prof. univ. dr. Sorin Rugină, iar moderator le va fi prof. univ. dr. George Stănculescu, fost decan al Facultății de Educație fizică și sport.Până atunci, însă, încheiem astăzi seria interviurilor cu cei trei candidați cu prof. univ. dr. Doina Catrinoiu.- Același scenariu imaginar: suntem pe 13 mai, și ați ieșit rector. Care este primul lucru pe care îl veți face în această calitate?- În primul rând trebuie să știu cum stau din punct de vedere financiar, ca să pot stabili acțiunile prioritare. Ne așteaptă o perioadă cu multe provocări. Avem admiterea, care trebuie organizată într-un timp foarte scurt și avem și licența. Și când am spus că mă interesează partea financiară, m-am gândit la măsurile care îi privesc pe studenți. În primul rând o cantină în campus pentru că am avut și eu această suferință cât am stat în campus. Nu am avut de unde să iau nimic de mâncare. Ori creierul nostru are nevoie de glucoză și avem nevoie de resurse, iar tinerii noștri nu au o ofertă din acest punct de vedere. Cred că aceasta este una dintre urgențe, pentru că tot vorbim de stil de viață, de mod de viață. Cred că trebuie să începem cu tinerii și trebuie să începem prin a nu-i mai ține nemâncați, pentru că nici nu fac performanță.Următorul lucru pe care l-aș face ar fi să mă odihnesc trei zile și în care să nu vorbesc la telefon și să stau cu familia mea și să le povestesc ce experiență am avut. Ideea este că am câștigat foarte multe lucruri și dacă m-ați fi întrebat la începutul campaniei prioritățile mele erau cu totul altele față de astăzi. Azi mă întâlnesc cu alte facultăți și s-ar putea dacă mă întrebați mâine prioritățile mele să se schimbe pentru că eu sunt un om dinamic și trebuie să mă adaptez condițiilor, să fiu deschisă la informația pe care o primesc ca să pot fi eficientă.- În întâlnirea dvs. cu facultățile, ce v-au solicitat studenții și cadrele universitare?- Aș face un top al cerințelor. După părerea mea, problema cea mai mare este problema spațiilor. Toată lumea se plânge de lipsă de spațiu. Cadrele didactice stau destul de înghesuite, orarul se face dificil și se întinde la ore complet nepotrivite tocmai pentru că nu au săli suficiente. Apoi în top urmează problema salarizării. Oamenii își doresc să muncească și să fie răsplătiți, însă din punctul acesta de vedere există un ușor dezechilibru. În unele facultăți personalul are o recompensă financiară mai mare decât în alte facultăți și probabil că sunt și condiții obiective, nu pot să vă spun la momentul acesta. Cert este că vreau să fac în așa fel încât oamenii să câștige mai mult. Și asta nu trebuie s-o fac numai eu, ci trebuie să ne străduim cu toții. Există resurse pe care trebuie să le valorificăm și am tot spus în programul managerial și în discuțiile la facultăți. Acestea sunt proiecte pe termen lung și de aceea tot vorbesc de avantajul meu față de ceilalți contracandidați. Eu pot să am două mandate în care să-mi duc la capăt ideile constructive pe care le am. Și chiar îmi doresc să le duc la capăt. Spre deosebire de contracandidații mei, care mai au doi sau trei ani până la pensie, eu îmi permit să privesc dintr-o cu totul altă perspectivă.- E clar că raportul comisiei de control a Ministerului Educației Naționale va fi pus pe masa viitorului rector. Cum credeți că veți reacționa?- Decizia nu va fi a mea, decizia va fi urmare a raportului. Sancțiunea va fi legală: nu s-a întâmplat nimic, mergem mai departe, iar cine a greșit va trebui să plătească. Nu este o decizie pe care s-o iau eu, ci acest raport arată, probabil. Nu știu, nu l-am văzut și nici nu sunt implicată în vreun fel, întrucât la acel moment nu aveam o funcție de conducere în Universitate ca să pot vorbi despre asta. Dar cred că raportul spune exact și care trebuie să fie sancțiunea, dacă va fi aceasta. Până la urmă eu nu pot să mă substitui legii, oricât de mult aș ține la oamenii mei. Ce va spune legea aia facem!