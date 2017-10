Alternative la telecomandă

Ştire online publicată Sâmbătă, 27 Februarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Teatrul pentru Copii și Tineret Duminică, 28 februarie, în dublă reprezentație, de la orele 11 și 12:30, va avea loc spectacolul „Capra cu trei iezi”, în regia lui Gabriel Apostol. Din distribuție: Magda Vernescu, Daniel Minciună, Ion Ciolan, Daniela Manolache, Rovena Paraschivoi, Claudia Zaharia, Laurențiu Dogaru. Scenografia: Daniela Drăgulescu. Scenariul: Cristian Pepino. Muzica: Dan Bălan. Spectacolul este recomandat copiilor cu vârste cuprinse între 3 și 10 ani. Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” Sâmbătă, 27 februarie, ora 18, va avea loc spectacolul de balet „Mowgli”, în regia lui Gheorghi Kovtun, pus în scenă de Elizabeth Pândichi-Lux. Din distribuție: Horațiu Cherecheș, Irina Ganea Mihaiu, Alexandru Chiș, Eliza Maxim, Dan Dumbravă, Oana Dincă, Sergiu Dan, Antoniu Gheorghiu și Andrada Dedu. Duminică, 28 februarie, ora 18, vom putea vedea opera „Bal mascat”, de Verdi. Din distribuție: Akiko Hayakawa (Japonia), Daniel Stoica, Ionuț Pascu, Marinela Marc (Cluj), Mădălina Diaconescu, Laurențiu Severin, Constantin Acsinte, Marius Eftimie și Ciprian Done. Orchestra va fi dirijată de Koichi Inoue. Teatrul de Stat Sâmbătă, 27 februarie, ora 19, va fi prezentat spectacolul „Strangers in the night”, de Markus Gull & Peter Hofbauer, în regia lui Sorin Militaru. Din distribuție: Iulian Enache, Adrian Alexandru, Maria Lupu / Mirela Pană, Florina Diaconu, Georgiana Mazilescu, Diana Lupan / Laura Iordan, Cristina Oprean, Florentin Roman, Cosmin Mihale, Remus Archip, Octavian Minea, Laura Crăciun, Elena Gatcin, Bogdan Pârlea. Balet: Raimonda Potlog, Cristiana Drăgan, Andreea Țuțui, Mădălina Stahei, Maria Spirescu, Daniela Gârbăcea, Alina Enache, Simona Tăut. Orchestra: Levon Marcarian, Lucian Șăuleanu, Andrei Răilean. Regia muzicală: Mircea Kiraly. Scenografia: Rodica Arghir. Coregrafia: Călin Hanțiu. Spectacolul va fi reluat duminică, 28 februarie, ora 19.