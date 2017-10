Alternative la telecomandă

Ştire online publicată Joi, 04 Februarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Teatrul de Stat Prezintă sâmbătă, 6 februarie, ora 19, spectacolul „Pescărușul”, de A.P. Cehov, în regia lui Ioan Cărmăzan. Din distribuție: Dana Dumitrescu, Bogdan Bucătaru, Mihai Sorin Vasilescu, Tamara Roman, Eugen Mazilu, Maria Lupu, Laura Iordan, Adrian Dumitrescu, Lucian Iancu, Cosmin Mihale și Florentin Roman. Ilustrația muzicală: Camil Dumitrescu. Costume: Carmen Pușcariu. Asistent regie: Dana Dumitrescu. *** Duminică, 7 februarie, ora 19, va avea loc spectacolul „Să ne răzbunăm, iubito!”, de Georges Feydeau, în regia Feliciei Dalu și scenografia lui Mihai Pastramagiu. Din distribuție: Maria Lupu, Mihai Sorin Vasilescu, Eugen Mazilu, Dan Cojocaru, Liliana Bărăscu / Laura Iordan, Mirela Pană, Adrian Dumitrescu, Cosmin Mihale. Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” Prezintă vineri, 5 februarie, ora 18, concertul „Bach & Bacchus”, dirijat de Radu Ciorei. Vor participa soliștii: Cristina Vârtejan (oboi), Bogdan Chiculiță (vioară), Gabriel Marin (flaut). Din program: J.S. Bach – Suita nr. 3 în Re major, BWV 1068, Suita nr. 2 în si minor, BWV 1067, Concertul pentru vioară și oboi, BWV 1060 și J.Cr. Bach – Simfonia nr. 1 în Re major, pentru orchestră dublă, op.18. *** Duminică, 7 februarie, ora 18, va avea loc spectacolul „Cavalleria Rusticana”, de P. Mascagni și „Paiațe”, de R. Leoncavallo. Din distribuție: Madeleine Pascu, Daniel Stoica, Ștefan Ignat (București), Lucia Mihalache, Gabriela Dobre. În „Paiațe” vor evolua: Alfredo Pascu (București), Stela Sârbu, Ștefan Ignat, Ioan Ardelean și Ciprian Done. Orchestra va fi dirijată de Răsvan Cernat. *** Miercuri, 10 februarie, ora 18, în foyerul teatrului va avea loc un recital de pian, susținut de Anca Păduraru. Din program vor face parte lucrări de Beethoven, Chopin și Liszt. *** Joi, 11 februarie, ora 18, la Sala Teatrului, publicul va putea vedea spectacolul „Traviata”, de Verdi. Din distribuție: Elena Rotari, Răzvan Săraru, Ioan Ardelean, Gabriela Dobre, Ciprian Done, Cătălin Țoropoc, Răzvan Pap, Constantin Acsinte, Carmen Clenciu și Marius Eftimie. Orchestra va fi dirijată de Gheorghe Stanciu. *** Duminică, 14 februarie, ora 18, va avea loc spectacolul „Liliacul”, de Strauss. Din distribuție: Doru Iftene, Roxana Cetali, Laurențiu Severin, Gabriela Dobre (debut), Ciprian Done, Iulian Bratu, Răzvan Pap, Mădălina Diaconescu, Daiana Gavrilescu, Constantin Acsinte și Bogdan Sandu. Orchestra va fi dirijată de Radu Ciorei.