Alternative la telecomandă

Ştire online publicată Miercuri, 11 Noiembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” Prezintă astăzi, ora 18, la Muzeul de Artă, o seară camerală susținută de Trio „Tomis”, cu Gabriel Marin la flaut, Sorin Jugănaru la clarinet și Benoni Bolea la fagot. v v v Vineri, 13 noiembrie, ora 19, la Sala Teatrului va avea loc un concert simfonic susținut de solistul Petrea Gâscă și dirijat de Florin Totan. Din program - Medalion Mozart: Uvertura la Opera „Flautul Fermecat”, „Concertul nr. 4 în Mi bemol major pentru corn și orchestră, Simfonia nr. 41 în Do major „Jupiter”. Teatrul de Stat Constanța Vineri, 13 noiembrie, ora 19, va avea loc spectacolul „Strangers in the night”, de Markus Gull & Peter Hofbauer, în regia lui Sorin Militaru. Din distribuție: Iulian Enache, Adrian Alexandru, Maria Lupu / Mirela Pană, Florina Diaconu, Georgiana Mazilescu, Diana Lupan / Laura Iordan, Cristina Oprean, Florentin Roman, Cosmin Mihale, Remus Archip, Octavian Minea, Laura Crăciun, Elena Gatcin, Bogdan Pârlea. Balet: Raimonda Potlog, Cristiana Drăgan, Andreea Țuțui, Mădălina Stahei, Maria Spirescu, Daniela Gârbăcea, Larisa Samsonov / Alina Enache, Simona Tăut. Orchestra: Levon Marcarian, Lucian Șăuleanu, Andrei Răilean. Traducerea și adaptarea: Dan Stoica. Regia muzicală: Mircea Kiraly. Scenografia: Rodica Arghir. Coregrafia: Călin Hanțiu. Teatrul pentru Copii și Tineret Prezintă astăzi, ora 11, spectacolul „Aventurile lui Robinson”, în regia lui Cristian Pepino și scenografia Cristinei Pepino, pe muzica lui Dan Bălan. Din distribuție: Tiberiu Rosu, Dan Minciună, Clara Ghiuveleghian, Claudia Zaharia, Ion Ciolan. Spectacolul este recomandat copiilor cu vârste cuprinse între 4 și 12 ani. v v v Joi, 12 noiembrie, ora 10:30, va fi prezentat spectacolul „Capra cu trei iezi”, în regia lui Gabriel Apostol. Din distribuție: Magda Vernescu, Dan Minciună, Ion Ciolan, Daniela Manolache, Rovena Paraschivoi, Claudia Zaharia și Laurențiu Dogaru. Spectacolul este recomandat copiilor cu vârste cuprinse între 3 și 10 ani, urmând să fie reluat vineri, 13 noiembrie, ora 10:30. v v v Tot vineri, spectacolul „Fata babei și fata moșneagului”, în regia lui Daniel Stanciu, va fi jucat, de la ora 17, la City Park Mall. Din distribuție: Aneta Forna Christu, Rovena Paraschivoi, Daniela Manolache, Tiberiu Roșu, Adrian Bădilă, Ion Ciolan, Claudia Zaharia, Rodica Parase. Spectacolul este recomandat copiilor cu vârste cuprinse între 3 și 10 ani și va fi reluat duminică, 15 noiembrie, în dublă reprezen-tație, de la orele 11 și 12:30.